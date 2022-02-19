Ростовских предпринимателей «попросили» предоставить бесплатные продукты для детей-беженцев из ДНР и ЛНР
У владельцев ростовских магазинов забирают продукты для детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР
Обновлено в 19:00. Уже после публикации новости редакция приняла решение убрать все точные характеристики, по которым можно идентифицировать предпринимателей, чтобы обезопасить их.
Напомним, накануне главы Донецкой и Луганской республик призвали жителей эвакуироваться в связи с обострившейся военной обстановкой. К утру 19 февраля, по сообщениям МЧС ДНР и российских СМИ, границу с Ростовской областью пересекло более 31 тыс. беженцев. В 10:00 в Ростовской области ввели режим ЧС.
Подробнее об этом:
Надежный источник Юга.ру анонимно рассказал, что его семья владеет магазином в одном из городов Ростовской области. Утром 19 февраля в магазин позвонили из администрации города и попросили «добровольно-принудительно» предоставить сухой паек для детей, которые едут из Донбасса. Назвали количество детей — больше трех десятков — и точный объем продуктов.
Владельцы бизнеса предположили, что еду передадут воспитанникам одного из эвакуированных интернатов, о которых говорили в новостях.
Как мы присоединяли Крым:
Позже пакет с продуктами забрал мужчина, который представился сотрудником администрации. В пакете оказался сыр, который с магазина не требовали.
«Сыр я положил машинально, потому что «ой, дети, надо накормить». А когда понял, что это администрация просто бюджет тратить не хочет, решил не убирать», — поделился источник.
К 12:00 количество эвакуированных достигло 36 тыс., написало ТАСС со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого. В МЧС России сказали, что в Ростовской области 282 пункта временного размещения готовы принимать беженцев. О готовности принять жителей ДНР и ЛНР также заявило 26 регионов России, включая Краснодарский край.