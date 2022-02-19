У владельцев ростовских магазинов забирают продукты для детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР

Обновлено в 19:00. Уже после публикации новости редакция приняла решение убрать все точные характеристики, по которым можно идентифицировать предпринимателей, чтобы обезопасить их. Напомним, накануне главы Донецкой и Луганской республик призвали жителей эвакуироваться в связи с обострившейся военной обстановкой. К утру 19 февраля, по сообщениям МЧС ДНР и российских СМИ, границу с Ростовской областью пересекло более 31 тыс. беженцев. В 10:00 в Ростовской области ввели режим ЧС.

Подробнее об этом: В Ростовскую область прибыло более 30 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР

Надежный источник Юга.ру анонимно рассказал, что его семья владеет магазином в одном из городов Ростовской области. Утром 19 февраля в магазин позвонили из администрации города и попросили «добровольно-принудительно» предоставить сухой паек для детей, которые едут из Донбасса. Назвали количество детей — больше трех десятков — и точный объем продуктов. Владельцы бизнеса предположили, что еду передадут воспитанникам одного из эвакуированных интернатов, о которых говорили в новостях.

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