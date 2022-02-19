Губернатор Кубани заявил, что в регионе готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР
Вениамин Кондратьев заявил, что Краснодарский край готов разместить беженцев. Накануне началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР
Напомним, 18 февраля началась эвакуация жителей непризнанных Донецкой и Луганской республик из-за обострения военного кризиса. Беженцев принимают в Ростовской области.
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По сообщениям МЧС и российских СМИ, к утру 19 февраля границу региона пересекло более 6,5 тыс. человек из ДНР, около 25 тыс. людей прибыло из ЛНР. В пунктах временного размещения Ростовской области готовы места для 13 тыс. беженцев. В 10 утра в регионе ввели режим ЧС.
19 февраля в 11:48 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе готовы разместить и поддержать эвакуированных людей. Он отметил, что жители Кубани «с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами».
Журналистка Юга.ру спросила в пресс-службе администрации Краснодарского края, началась ли подготовка пунктов временного размещения для беженцев. Там ответили, что не располагают такой информацией.
РБК со ссылкой на источник пишет, что глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила врио главы МЧС России Александра Чуприянова пока не отправлять беженцев в Краснодарский и Ставропольский края из-за предстоящего сезона отпусков.
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Ранее депутат Госдумы и первый замглавы думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий сказал Интерфаксу о необходимости принимать беженцев в южных регионах.
«Самое главное сейчас — разместить детей, а завтра уже, когда будет прибывать взрослое население, нужно подключать и другие территории — Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую и Воронежскую области, потому что одна Ростовская область с таким потоком не справится», — подчеркнул Володацкий.
Чиновник добавил, что в ближайшие дни в Россию прибудет 100 тыс. человек, это количество может увеличиться до 700 тыс.