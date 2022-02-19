Губернатор Кубани заявил, что в регионе готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР

По сообщениям МЧС и российских СМИ, к утру 19 февраля границу региона пересекло более 6,5 тыс. человек из ДНР, около 25 тыс. людей прибыло из ЛНР. В пунктах временного размещения Ростовской области готовы места для 13 тыс. беженцев. В 10 утра в регионе ввели режим ЧС.

19 февраля в 11:48 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе готовы разместить и поддержать эвакуированных людей. Он отметил, что жители Кубани «с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами».

Журналистка Юга.ру спросила в пресс-службе администрации Краснодарского края, началась ли подготовка пунктов временного размещения для беженцев. Там ответили, что не располагают такой информацией.

РБК со ссылкой на источник пишет, что глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила врио главы МЧС России Александра Чуприянова пока не отправлять беженцев в Краснодарский и Ставропольский края из-за предстоящего сезона отпусков.