В Сочи на два дня отменят остановки «Ласточек» на двух станциях из-за футбола

В пресс-службе «Кубань-Пригород» рассказали, что в сутки 26 февраля и 2 марта в Сочи отменят остановки всех пригородных поездов на станциях Известия и Олимпийская деревня. Это объяснили заботой о безопасности пассажиров при посадке и высадке во время матчей футбольной премьер-лиги.

По данным с сайта футбольного клуба «Сочи», 26 февраля пройдет матч Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», а 2 марта состоится матч Кубка России с московской командой «ЦСКА». Оба события пройдут на стадионе «Фишт».