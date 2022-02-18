В Сочи на два дня отменят остановки «Ласточек» на двух станциях из-за футбола

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В Сочи отменят остановки электричек на двух станциях из-за футбольных матчей

В пресс-службе «Кубань-Пригород» рассказали, что в сутки 26 февраля и 2 марта в Сочи отменят остановки всех пригородных поездов на станциях Известия и Олимпийская деревня. Это объяснили заботой о безопасности пассажиров при посадке и высадке во время матчей футбольной премьер-лиги. 

По данным с сайта футбольного клуба «Сочи», 26 февраля пройдет матч Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», а 2 марта состоится матч Кубка России с московской командой «ЦСКА». Оба события пройдут на стадионе «Фишт».

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Также с 1 марта перестанут ходить «Ласточки» от Имеретинского Курорта до станции Роза Хутор (отправление в 20:10, прибытие в 20:55) и в обратном направлении с отправлением в 21:05 и прибытием 21:50.

Напомним, с 1 января в электричках Кубани и Адыгеи подорожал проезд. В декабре в Сочи запустили «Ласточки» из центра города до аэропорта.

Как писали Юга.ру, 22 января из-за сильного снегопада в Горячем Ключе застряла «Ласточка» Краснодар — Сочи. Как сообщили очевидцы, выйти из вагона мешала наледь, которая заблокировала двери.

Поезда Сочи ФК «Сочи» Футбол

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