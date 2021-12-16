В Сочи запустили «Ласточки» из центра города до аэропорта
В аэропорт без пробок: в Сочи запустили девять рейсов «Ласточки» от города до аэропорта
Перед новогодними праздниками РЖД запустили новые рейсы в Сочи. Теперь добраться из центра города в аэропорт и обратно можно на «Ласточках».
Всего рейсов девять, время в пути составляет от 39 до 53 минут.
Расписание «Ласточек» Аэропорт — Сочи:
- 5:31 — 6:23
- 9:00 — 9:43
- 10:57 — 11:41
- 12:19 — 13:06
- 14:17 — 15:02
- 15:23 — 16:09
- 18:02 — 18:47
- 20:50 — 21:43
- 21:11 — 21:52
Расписание «Ласточек» Сочи — Аэропорт:
- 7:53 — 08:44
- 10:00 — 10:42
- 10:46 — 11:29
- 13:30 — 14:15
- 15:36 — 16:16
- 17:10 — 17:53
- 20:08 — 20:47
- 21:45 — 22:30
Напомним, «Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. У состава будет сразу две конечные остановки.
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