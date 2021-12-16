В Сочи запустили «Ласточки» из центра города до аэропорта

В аэропорт без пробок: в Сочи запустили девять рейсов «Ласточки» от города до аэропорта

Перед новогодними праздниками РЖД запустили новые рейсы в Сочи. Теперь добраться из центра города в аэропорт и обратно можно на «Ласточках».

Всего рейсов девять, время в пути составляет от 39 до 53 минут.