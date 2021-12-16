В Сочи запустили «Ласточки» из центра города до аэропорта

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

В аэропорт без пробок: в Сочи запустили девять рейсов «Ласточки» от города до аэропорта

Перед новогодними праздниками РЖД запустили новые рейсы в Сочи. Теперь добраться из центра города в аэропорт и обратно можно на «Ласточках».

Всего рейсов девять, время в пути составляет от 39 до 53 минут.

Расписание «Ласточек» Аэропорт — Сочи:
  • 5:31 — 6:23
  • 9:00 — 9:43
  • 10:57 — 11:41
  • 12:19 — 13:06
  • 14:17 — 15:02
  • 15:23 — 16:09
  • 18:02 — 18:47
  • 20:50 — 21:43
  • 21:11 — 21:52
Расписание «Ласточек» Сочи — Аэропорт:
  • 7:53 — 08:44
  • 10:00 — 10:42
  • 10:46 — 11:29
  • 13:30 — 14:15
  • 15:36 — 16:16
  • 17:10 — 17:53
  • 20:08 — 20:47
  • 21:45 — 22:30

Напомним, «Ласточка» из Ростова в Анапу изменила маршрут. У состава будет сразу две конечные остановки.

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