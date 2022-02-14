Собаки отобрали мяч во время матча «Краснодара-2» и казахской команды «Аксу»

Собаки выбежали на поле во время футбольного матча между «Краснодаром-2» и «Аксу» в Турции

12 февраля в Турции прошел контрольный матч между «Краснодаром-2» и командой «Аксу» из Казахстана. На 30 минуте игры на поле неожиданно появились новые спортсмены: несколько овчарок попытались переломить ход игры. Одной из собак удалось захватить мяч, но ненадолго — его отвоевал футболист «Краснодара-2» Никита Сергеев.

«Тут собаки на поле у нас, какая-то вакханалия — смотрите, что происходит. Но не боится собаки Никита Сергеев, забирает у нее мяч», — отметил комментатор матча.