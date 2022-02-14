Собаки отобрали мяч во время матча «Краснодара-2» и казахской команды «Аксу»

Краснодарский край

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  • © Кадр из видеотрансляции матча футбольного клуба «Краснодар-2»
    © Кадр из видеотрансляции матча футбольного клуба «Краснодар-2»

Собаки выбежали на поле во время футбольного матча между «Краснодаром-2» и «Аксу» в Турции

12 февраля в Турции прошел контрольный матч между «Краснодаром-2» и командой «Аксу» из Казахстана. На 30 минуте игры на поле неожиданно появились новые спортсмены: несколько овчарок попытались переломить ход игры. Одной из собак удалось захватить мяч, но ненадолго — его отвоевал футболист «Краснодара-2» Никита Сергеев.

«Тут собаки на поле у нас, какая-то вакханалия — смотрите, что происходит. Но не боится собаки Никита Сергеев, забирает у нее мяч», — отметил комментатор матча.

Когда собаки удалились с поля, краснодарская команда с пенальти забила первый гол за матч. Закончилась игра со счетом 3:0 в пользу «Краснодара-2». О случившемся рассказали в соцсетях команды.

Напомним, в 2016 году футбольный клуб «Кубань» оштрафовали на 5 тыс. рублей за появление на поле собаки во время матча. А в 2018 году в Екатеринбурге решили провести матч для хвостатых игроков.

В 2021 году Юга.ру показывали, как выглядит новый стадион «Краснодара-2». 

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