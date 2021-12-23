Проезд в электричках Кубани и Адыгеи подорожает с 1 января

1 января вырастут цены на проезд в электричках по Адыгее и Краснодарскому краю

1 января 2022 года начнут действовать новые тарифы на проезд в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород». Цены увеличили на основании приказов департамента госрегулирования тарифов Кубани и управления госрегулирования цен и тарифов Адыгеи.

Стоимость проезда по территории Адыгеи составит 20 рублей за каждую зону, по Кубани — 29 рублей. Кроме исключений:

42 рубля за каждую зону на участке Туапсе — Адлер;

58 рублей за зоны Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Роза Хутор.

В прошлый раз цены повышали ровно год назад, тогда установили тарифы: