Проезд в электричках Кубани и Адыгеи подорожает с 1 января
1 января вырастут цены на проезд в электричках по Адыгее и Краснодарскому краю
1 января 2022 года начнут действовать новые тарифы на проезд в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород». Цены увеличили на основании приказов департамента госрегулирования тарифов Кубани и управления госрегулирования цен и тарифов Адыгеи.
Стоимость проезда по территории Адыгеи составит 20 рублей за каждую зону, по Кубани — 29 рублей. Кроме исключений:
- 42 рубля за каждую зону на участке Туапсе — Адлер;
- 58 рублей за зоны Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Роза Хутор.
В прошлый раз цены повышали ровно год назад, тогда установили тарифы:
- 19 рублей 40 копеек на территории Адыгеи;
- 28 рублей на территории Краснодарского края;
- 40 рублей на участке Туапсе — Адлер;
- 56 рублей за отдельные зоны на сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги.
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Так, увеличение стоимости составило до 2 рублей за зону.
Как писали Юга.ру, с января «Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить через Краснодар и изменит конечные остановки.
Напомним, мэр Краснодара Андрей Алексеенко в первый рабочий день заявил, что Краснодар должен стать пилотным городом в реализации поручения Путина о городских электричках.
В декабре выросла цена проезда в некоторых краснодарских маршрутках. В мэрии пообещали, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не повысят до 2022 года.