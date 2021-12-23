Проезд в электричках Кубани и Адыгеи подорожает с 1 января

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

1 января вырастут цены на проезд в электричках по Адыгее и Краснодарскому краю

1 января 2022 года начнут действовать новые тарифы на проезд в электричках. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород». Цены увеличили на основании приказов департамента госрегулирования тарифов Кубани и управления госрегулирования цен и тарифов Адыгеи.

Стоимость проезда по территории Адыгеи составит 20 рублей за каждую зону, по Кубани — 29 рублей. Кроме исключений: 

  • 42 рубля за каждую зону на участке Туапсе — Адлер;
  • 58 рублей за зоны Адлер — Роза Хутор, Адлер — Аэропорт, Адлер — Имеретинский курорт, Имеретинский курорт — Роза Хутор.

В прошлый раз цены повышали ровно год назад, тогда установили тарифы:

  • 19 рублей 40 копеек на территории Адыгеи;
  • 28 рублей на территории Краснодарского края;
  • 40 рублей на участке Туапсе — Адлер;
  • 56 рублей за отдельные зоны на сочинском участке Северо-Кавказской железной дороги.

«Помоги-подвези» и чаты в мессенджерах:

Так, увеличение стоимости составило до 2 рублей за зону.

Как писали Юга.ру, с января «Ласточка» из Ростова в Анапу будет ходить через Краснодар и изменит конечные остановки. 

Напомним, мэр Краснодара Андрей Алексеенко в первый рабочий день заявил, что Краснодар должен стать пилотным городом в реализации поручения Путина о городских электричках.

В декабре выросла цена проезда в некоторых краснодарских маршрутках. В мэрии пообещали, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не повысят до 2022 года.

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