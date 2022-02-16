Полуторагодовалому ребенку из Краснодара разрешили получить жизненно важное лекарство, в котором трижды отказывали

Напомним, 3 февраля врачебный консилиум отказал полуторогодавалому Вове Сологубу, ребенку из Краснодара с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», в смене лечения. Сейчас ребенок бесплатно получает лекарство «Спинраза», которое необходимо вводить несколько раз в год в течение всей жизни. Препарат, в котором ему отказывают, называется «Золгенсма», и принять его необходимо всего один раз.

В соцсетях родители мальчика рассказали, что в «Золгенсме» Вове отказали трижды.

Раньше поставить укол можно было только за границей — к стоимости инъекции 165 млн рублей добавлялись расходы на перелет и проживание в другой стране. В декабре 2020 года родители открыли сбор средств на лекарство.

Летом 2021 года «Золгенсму» в России начал закупать государственный фонд «Круг добра», но только для детей до полугода. Вове тогда было 10 месяцев, и консилиум врачей не разрешил получить лекарство. Родители продолжили собирать деньги.

В ноябре компания-производитель снизила цену на «Золгенсму» для российски[ благотворительных фондов до 121 млн рублей, а спустя месяц препарат зарегистрировали в России и критерии его применения расширились. Но Вове это не помогло: на фоне лечения «Спинразой» у него наступили ухудшения, и теперь мальчик питается через зонд — поэтому консилиум опять отказал.