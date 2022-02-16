Полуторагодовалому ребенку из Краснодара разрешили получить жизненно важное лекарство, в котором трижды отказывали
Вове Сологубу из Краснодара со СМА разрешили получить самое дорогое лекарство в мире
Напомним, 3 февраля врачебный консилиум отказал полуторогодавалому Вове Сологубу, ребенку из Краснодара с диагнозом «спинальная мышечная атрофия», в смене лечения. Сейчас ребенок бесплатно получает лекарство «Спинраза», которое необходимо вводить несколько раз в год в течение всей жизни. Препарат, в котором ему отказывают, называется «Золгенсма», и принять его необходимо всего один раз.
«Я умру, когда мне исполнится 18 лет?»:
В соцсетях родители мальчика рассказали, что в «Золгенсме» Вове отказали трижды.
Раньше поставить укол можно было только за границей — к стоимости инъекции 165 млн рублей добавлялись расходы на перелет и проживание в другой стране. В декабре 2020 года родители открыли сбор средств на лекарство.
Летом 2021 года «Золгенсму» в России начал закупать государственный фонд «Круг добра», но только для детей до полугода. Вове тогда было 10 месяцев, и консилиум врачей не разрешил получить лекарство. Родители продолжили собирать деньги.
В ноябре компания-производитель снизила цену на «Золгенсму» для российски[ благотворительных фондов до 121 млн рублей, а спустя месяц препарат зарегистрировали в России и критерии его применения расширились. Но Вове это не помогло: на фоне лечения «Спинразой» у него наступили ухудшения, и теперь мальчик питается через зонд — поэтому консилиум опять отказал.
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1 февраля сбор на «Золгенсму» удалось закрыть. Но поставить дорогостоящий укол все равно нельзя без разрешения врачей. 3 февраля федеральная комиссия отказалась назначить Вове препарат, несмотря на то, что деньги уже собрали. Семья обратилась за помощью к адвокату Алексею Аванесяну. Через несколько дней он написал, что подал заявление в Следственный комитет, обращение в Генпрокуратуру и страховую компанию, готовит иск к Минздраву.
Хотя решение консилиума семьи детей с СМА узнают сразу, медицинское заключение комиссия присылает через несколько дней или даже недель. 14 февраля родителям Вовы сообщили, что в заключении комиссии, которая ранее отказала ребенку, содержатся заветные строчки:
«Назначить к индивидуальному применению лекарственный препарат «Золгенсма» по жизненным показаниям»
Так, после огласки и юридического вмешательства Вове разрешили получить лекарство. Как рассказали родители порталу 93.RU, подробностей пока нет: они даже не знают, одобрили лечение на бесплатной основе или за собранные деньги. Сейчас они собирают документы, мальчик сдает необходимый для лечения анализ.
Как писали Юга.ру, на консилиуме 3 февраля также отказали другому мальчику из Краснодара — Марку Угрехелидзе. 16 февраля отец Марка сказал журналистке Юга.ру, что заключение комиссии семья все еще не получила. 15 февраля стало известно, что Марка перевезли в Москву для госпитализации, ранее ситуацией заинтересовалась прокуратура. Пока родители тоже не знают подробностей: зачем понадобилось повторное обследование и что ждет ребенка после.