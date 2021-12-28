На замглавы кубанского минздрава завели уголовное дело за ненадлежащее обеспечение лекарствами детей со СМА
В прокуратуре Кубани 28 декабря рассказали, что из-за ненадлежащего обеспечения лекарствами детей со СМА завели уголовное дело
Спинальная мышечная атрофия — болезнь, вызванная генетическим дефектом, из‑за которого происходит ослабление мышц и уменьшение их размеров. Со временем болезнь не дает ребенку двигаться и принимать пищу. СМА приводит к летальному исходу на фоне дыхательной недостаточности.
По данным краевого минздрава, на 2 февраля 2021 года в крае под наблюдением находились 57 детей со СМА, 30 из них, опять же по данным Минздрава, получали необходимое лечение препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам».
В 2020 году Юга.ру подготовили большой материал о семьях, которые воспитывают детей с этим диагнозом, и узнали, как они живут. На тот момент из 38 больных детей лечение получали только двое.
Семье из Краснодара удалось собрать 150 млн рублей на лечение ребенка:
В первый год жизни детям необходимо шесть инъекций «Спинразы». Примерная стоимость такого лечения составляет около 42 млн рублей на одного ребенка. Согласно закону, лечение должно финансироваться из регионального бюджета.
В декабре 2020 года прокуратура Краснодарского края после проверки выявила факты ненадлежащего лекарственного обеспечения детей, страдающих орфанными заболеваниями. Также ведомство выявило отсутствие нужного финансирования на эти цели.
На ежегодной пресс-конференции с прокурором края Сергеем Табельским 28 декабря стало известно, что в отношении одного из заместителей главы кубанского минздрава завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Причиной послужило ненадлежащее обеспечение лекарствами детей, в том числе со СМА.