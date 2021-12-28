На замглавы кубанского минздрава завели уголовное дело за ненадлежащее обеспечение лекарствами детей со СМА

Спинальная мышечная атрофия — болезнь, вызванная генетическим дефектом, из‑за которого происходит ослабление мышц и уменьшение их размеров. Со временем болезнь не дает ребенку двигаться и принимать пищу. СМА приводит к летальному исходу на фоне дыхательной недостаточности.

По данным краевого минздрава, на 2 февраля 2021 года в крае под наблюдением находились 57 детей со СМА, 30 из них, опять же по данным Минздрава, получали необходимое лечение препаратами «Спинраза» и «Рисдиплам».

В 2020 году Юга.ру подготовили большой материал о семьях, которые воспитывают детей с этим диагнозом, и узнали, как они живут. На тот момент из 38 больных детей лечение получали только двое.