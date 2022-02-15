В начале февраля Марку из Краснодара отказали в лечении, на которое уже собрали 121 млн рублей. Делом заинтересовалась прокуратура, и мальчика отправили в Москву

Напомним, 31 января фонду бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана удалось закрыть сбор на 121 млн рублей для Марка Угрехелидзе с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Столько стоит укол «Золгенсмы» — одного из трех существующих препаратов для лечения СМА и единственного, который не нужно получать на протяжении всей жизни (достаточно одного применения).

Но купить лекарство не так просто: даже если деньги уже собраны, лечение должен одобрить консилиум врачей. 3 февраля федеральная комиссия отказала ребенку, при этом на заседание не пустили ни отца Марка, ни его врача. Юга.ру подробно освещали ситуацию.

4 февраля прокуратура начала проверку в связи с отказом врачей назначить Марку «Золгенсму». 14 февраля Ройзман в своем телеграм-канале рассказал, что ребенку предложили лечение в клиниках Германии, Израиля, Канады и Украины, они готовы принять Марка буквально через несколько дней. Несмотря на это, политик подчеркнул, что проблему необходимо решить внутри страны.

«Наша задача решить в России. Важно создать прецедент, у нас еще шесть малышей в такой ситуации. Занимаемся. Настаиваем. Договариваемся. Точно справимся», — написал Ройзман.