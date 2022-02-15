В Краснодаре на маршрут № 2Е выйдут семь новых автобусов

Новые автобусы МАЗ выйдут на городской маршрут 2Е в Краснодаре с 16 февраля. Новой техникой заменят устаревший транспорт

Ранее Юга.ру писали, что в январе в мэрии Краснодара рассказали о поступлении в КТТУ 12 новых автобусов МАЗ, которые должны были выйти на маршрут № 2Е. Тогда планировалось, что восемь машин выйдут на маршрут уже 25 января. Еще четыре автобуса должны были пополнить маршрут № 19 — это новый маршрут, который поручил создать мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

15 февраля в администрации города сообщили, что семь автобусов МАЗ начнут курсировать по маршруту № 2Е с 16 февраля. По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, еще пять автобусов из этой партии планируется направить на обслуживание нового маршрута, который планируют организовать для жителей Новознаменского района. Речь идет о маршруте № 19 «Улица Благовещенская — Улица Виктора Нарыкова».

Автобусы МАЗ — это трехдверные низкопольные автобусы, рассчитанные на 101 место. Транспорт оборудован кондиционерами, USB-розетками и светодиодным экраном, а также местами для размещения маломобильных пассажиров.