В Краснодаре на маршрут № 2Е выйдут семь новых автобусов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Новые автобусы МАЗ выйдут на городской маршрут 2Е в Краснодаре с 16 февраля. Новой техникой заменят устаревший транспорт

Ранее Юга.ру писали, что в январе в мэрии Краснодара рассказали о поступлении в КТТУ 12 новых автобусов МАЗ, которые должны были выйти на маршрут № 2Е. Тогда планировалось, что восемь машин выйдут на маршрут уже 25 января. Еще четыре автобуса должны были пополнить маршрут № 19 — это новый маршрут, который поручил создать мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

15 февраля в администрации города сообщили, что семь автобусов МАЗ начнут курсировать по маршруту № 2Е с 16 февраля.

По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, еще пять автобусов из этой партии планируется направить на обслуживание нового маршрута, который планируют организовать для жителей Новознаменского района. Речь идет о маршруте № 19 «Улица Благовещенская — Улица Виктора Нарыкова».

Автобусы МАЗ — это трехдверные низкопольные автобусы, рассчитанные на 101 место. Транспорт оборудован кондиционерами, USB-розетками и светодиодным экраном, а также местами для размещения маломобильных пассажиров.

Юга.ру подробно писали о транспортных проблемах Новознаменского. Там нет школьных автобусов, и дети вынуждены ездить в переполненных маршрутках № 59, выезжающих на трассу М4 и теряющих время в пробках.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт

Новости

В Краснодаре продают двухкомнатную квартиру в пятиэтажке за 6,3 млрд рублей
В Сочи из-за коммунальной аварии более 10 тыс. человек остались без воды
Власти Краснодара выделят на отлов бездомных животных в 2022 году почти 20 млн рублей
Четырехлетнего Марка со СМА, которому отказали в жизненно важном лечении, перевезли из Краснодара в Москву для госпитализации
В Геленджике двое мужчин погибли во время ремонта водозабора местного санатория
В Краснодаре на маршрут № 2Е выйдут семь новых автобусов

Лента новостей

Реклама на сайте