В Краснодар привезли 12 новых автобусов. 4 из них для Новознаменского, но на маршрут они пока не выйдут
В Краснодаре распределят 12 новых автобусов по двум маршрутам, один из них в Новознаменском, а второй в центре краевой столицы
4 января пресс-служба городской администрации сообщила о том, как и где будут курсировать 12 новых автобусов «МаЗ», которые закупили для обновления подвижного состава МУП «КТТУ». Сейчас они находятся в депо на ул. Селезнева.
8 машин 25 января выйдут на обслуживание маршрута 2Е в центральной части Краснодара. Еще 4 могут выйти на новый маршрут № 19 «Ул. Благовещенская — ул. им. Виктора Нарыкова» в поселке Новознаменском. Для этого МУП «КТТУ» надо будет выиграть конкурс на обслуживание этого маршрута. Конкурс объявят в феврале.
Юга.ру подробно писали о транспортных проблемах Новознаменского. Основная — в том, что там нет школьных автобусов и дети вынуждены ездить в переполненных маршрутках №59, выезжающих на трассу М4 и теряющих время в пробках. В августе и сентябре 2021 года жительницы поселка Надежда Князева и Яна Попова публично жаловались на это, а Князева даже выходила на пикет к администрации Краснодарского края. После этого с жителями встретилась министр образования Елена Воробьева. Она пообещала, что работу общественного транспорта улучшат, хотя пустить школьные автобусы в поселке невозможно.
В результате в 2022 году жителей Новознаменского ждут два изменения в работе общественного транспорта. Самое главное — появление нового маршрута, на который и должны в перспективе выйти большие автобусы. Он будет целиком проходить внутри поселка, без выезда на трассу. Во время осмотра новых автобусов директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов перечислил улицы, по которым пройдет новый маршрут: Благовещенская-Войсковая-Семеновская-Богатырская-3 пр. Знаменская-Нарыкова.
Второе изменение коснется действующего маршрута №59 «Ул. им. Виктора Нарыкова — жилой район «Новознаменский» — ТРК «СБС Мегамолл». Маршрут выставлен на конкурс для определения нового перевозчика. Конкурс продлится до 11 февраля. Сейчас перевозчиком остается ИП Литвяков Н.Г.