В Краснодар привезли 12 новых автобусов. 4 из них для Новознаменского, но на маршрут они пока не выйдут

В Краснодаре распределят 12 новых автобусов по двум маршрутам, один из них в Новознаменском, а второй в центре краевой столицы

4 января пресс-служба городской администрации сообщила о том, как и где будут курсировать 12 новых автобусов «МаЗ», которые закупили для обновления подвижного состава МУП «КТТУ». Сейчас они находятся в депо на ул. Селезнева.

8 машин 25 января выйдут на обслуживание маршрута 2Е в центральной части Краснодара. Еще 4 могут выйти на новый маршрут № 19 «Ул. Благовещенская — ул. им. Виктора Нарыкова» в поселке Новознаменском. Для этого МУП «КТТУ» надо будет выиграть конкурс на обслуживание этого маршрута. Конкурс объявят в феврале.

Юга.ру подробно писали о транспортных проблемах Новознаменского. Основная — в том, что там нет школьных автобусов и дети вынуждены ездить в переполненных маршрутках №59, выезжающих на трассу М4 и теряющих время в пробках. В августе и сентябре 2021 года жительницы поселка Надежда Князева и Яна Попова публично жаловались на это, а Князева даже выходила на пикет к администрации Краснодарского края. После этого с жителями встретилась министр образования Елена Воробьева. Она пообещала, что работу общественного транспорта улучшат, хотя пустить школьные автобусы в поселке невозможно.