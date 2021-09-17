Почему в Новознаменском до школы дети ехали в забитых маршрутках вместо автобусов и будет ли иначе? Объясняем

Власти Краснодара пообещали, что школьников в Новознаменском до школы будут подвозить автобусы. Но на деле пустили маршрутки, которые не справляются с потоком детей

Напомним, в августе власти Краснодара поручили организовать бесплатный подвоз детей на автобусе к школе в Новознаменском. Позже директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что пустить по маршруту отдельный школьный автобус невозможно. Поэтому для перевозки школьников выбрали маршрутку № 59 «Мкр. Новознаменский — ТРК «СБС Мегамолл». Маршрут обещали скорректировать для охвата максимального количества детей. Школьникам выдали специальные проездные на 50 поездок, а затраты перевозчика компенсируют из городского бюджета.

Но родители недовольны таким решением властей и просят пустить именно школьные автобусы — по их словам, в маршрутках нет ремней безопасности, а сам транспорт ходит с огромными интервалами. Иногда маршрутку приходится ждать по 40-60 минут.

24 августа портал «Утренний Юг» сообщил, что общественница из поселка Новознаменского Надежда Князева вышла с одиночным пикетом к администрации Краснодарского края из-за ситуации с маршрутками. Ей удалось поговорить с сотрудниками дептранса. Князевой рассказали, что на маршруте № 59 работают лишь шесть машин из десяти, но женщине пообещали, что с 1 сентября на линию выйдет 15 автобусов. Это позволит сократить интервал до 10 минут.

28 августа жительница поселка Новознаменский Яна Попова пожаловалась на маршрутки № 59. По ее словам, они полностью забиты — в час-пик люди едут стоя, а транспорт ходит с большим интервалом. Из-за пробок школьники могут застрять в дороге на два-три часа, считает женщина.

С началом учебного года опасения родителей подтвердились. 8 сентября местная жительница сняла видео с очередью школьников у остановки около школы в ЖК «Сосновый бор». Дети не могут уехать домой, потому что в автобусах не хватает мест.