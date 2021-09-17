Почему в Новознаменском до школы дети ехали в забитых маршрутках вместо автобусов и будет ли иначе? Объясняем
Власти Краснодара пообещали, что школьников в Новознаменском до школы будут подвозить автобусы. Но на деле пустили маршрутки, которые не справляются с потоком детей
Напомним, в августе власти Краснодара поручили организовать бесплатный подвоз детей на автобусе к школе в Новознаменском. Позже директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заявил, что пустить по маршруту отдельный школьный автобус невозможно. Поэтому для перевозки школьников выбрали маршрутку № 59 «Мкр. Новознаменский — ТРК «СБС Мегамолл». Маршрут обещали скорректировать для охвата максимального количества детей. Школьникам выдали специальные проездные на 50 поездок, а затраты перевозчика компенсируют из городского бюджета.
Но родители недовольны таким решением властей и просят пустить именно школьные автобусы — по их словам, в маршрутках нет ремней безопасности, а сам транспорт ходит с огромными интервалами. Иногда маршрутку приходится ждать по 40-60 минут.
24 августа портал «Утренний Юг» сообщил, что общественница из поселка Новознаменского Надежда Князева вышла с одиночным пикетом к администрации Краснодарского края из-за ситуации с маршрутками. Ей удалось поговорить с сотрудниками дептранса. Князевой рассказали, что на маршруте № 59 работают лишь шесть машин из десяти, но женщине пообещали, что с 1 сентября на линию выйдет 15 автобусов. Это позволит сократить интервал до 10 минут.
28 августа жительница поселка Новознаменский Яна Попова пожаловалась на маршрутки № 59. По ее словам, они полностью забиты — в час-пик люди едут стоя, а транспорт ходит с большим интервалом. Из-за пробок школьники могут застрять в дороге на два-три часа, считает женщина.
С началом учебного года опасения родителей подтвердились. 8 сентября местная жительница сняла видео с очередью школьников у остановки около школы в ЖК «Сосновый бор». Дети не могут уехать домой, потому что в автобусах не хватает мест.
16 сентября министр образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Елена Воробьёва встретилась с жителями поселка Новознаменского, чтобы обсудить вопрос подвоза детей к школе на школьных автобусах.
Родители рассказали про опасность обычных автобусов — в них нет ремней безопасности, а многим детям приходится стоять, так как на всех не хватает мест. Другая проблема — большое время ожидания маршруток.
Воробьева сообщила, что профильное ведомство проверит и скорректирует работу перевозчика. По словам министра, подвоз с помощью школьного автобуса невозможен из-за законодательного запрета.
17 сентября в пресс-службе администрации Краснодара также подчеркнули, что использование школьных автобусов невозможно по действующему законодательству. Власти рассказали, что улучшат работу маршрута № 59 — в час-пик на остановку будут приходить сразу два автобуса, а учителя будут помогать детям с посадкой и распределять их в транспорте.
Елена Воробьева сказала, что власти продолжат работу в правовом поле, чтобы сделать использование школьных автобусов возможным, но пока нужно улучшить подвоз детей по существующей схеме.