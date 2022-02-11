В Краснодаре открылась выставка, посвященная Пушкину

В Краснодарском музее имени Коваленко 10 февраля открылась выставка «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»

Представлено более 30 работ советских и российских художников. Среди авторов Николай Марков, Светлана Новгородова, Анатолий Иткин, Владимир Пташинский, Леонид Проненко и другие.

Фондовый проект посвящен жизни и творчеству поэта и писателя.

Также в экспозицию вошли предметы декоративно-прикладного искусства по мотивам «Сказки о царе Салтане». Их создала первый скульптор Краснодарского фарфоро-фаянсового завода «Чайка» Эльфа Гаранько.

Кроме того, можно будет увидеть библиотечные раритеты середины XIX века из фонда редких изданий научной библиотеки музея, посвященные Пушкину.

Выставка «Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» работает до 13 марта по адресу улица Красная, 15.

Как сообщали Юга.ру, выставка о бытовом мистицизме и ритуале откроется в краснодарском Plague Space 12 февраля. До 7 марта в фойе «Одного театра» можно посмотреть групповую выставку о закрытости профессиональных сообществ.