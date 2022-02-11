На Кубани выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом. Самому младшему пациенту три дня

11 февраля в Краснодарском крае за сутки 3 тыс. 771 человек заболели коронавирусом

11 февраля на Кубани вновь обнаружили рекордное количество заболевших коронавирусом — 3 тыс. 771 за сутки. Это 2 тыс. 259 женщин и 1 тыс. 512 мужчин, в том числе 425 детей. Самому маленькому пациенту всего три дня. 14 человек скончались от ковида.

Больше всего людей болеет в Краснодаре — здесь зафиксировали 1 тыс. 291 заражение. Напомним, 9 февраля в Краснодаре было более 1,5 тыс. новых случаев, а Краснодарский край в этот день впервые перешагнул отметку в 3 тыс. заболевших за день.

Статистика среди кубанских муниципалитетов такая:

Новороссийск — 466;

Геленджик — 184:

Сочи — 158;

Анапа — 130;

Белореченский район — 100:

Крымский район — 90;

Брюховецкий и Туапсинский районы — 86;

Тихорецкий район — 84;

Каневской и Усть-Лабинский районы — 83;

Армавир — 71;

Выселковский и Тимашевский районы — 60;

Темрюкский район — 59;

Кавказский район — 58;

Динской и Кореновский районы — 51;

Северский район — 49;

Ленинградский район — 48;

Абинский район — 45;

Калининский район — 43;

Горячий Ключ — 39;

Белоглинский район — 38;

Славянский район — 35;

Тбилисский район — 32;

Ейский район — 31;

Новопокровский район — 28;

Мостовский район — 25;

Лабинский и Щербиновский районы — 18;

Приморско-Ахтарский —16;

Красноармейский и Павловский — 11;

Кущевский район — 10;

Отрадненский район — 9;

Новокубанский и Успенский районы — 4;

Апшеронский район — 3;

Староминский район — 2;

Курганинский район — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3039 (в прошлые сутки он составил 2972). За день краевые лаборатории провели 25 тыс. 275 исследований.