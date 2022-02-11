На Кубани выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом. Самому младшему пациенту три дня
11 февраля в Краснодарском крае за сутки 3 тыс. 771 человек заболели коронавирусом
11 февраля на Кубани вновь обнаружили рекордное количество заболевших коронавирусом — 3 тыс. 771 за сутки. Это 2 тыс. 259 женщин и 1 тыс. 512 мужчин, в том числе 425 детей. Самому маленькому пациенту всего три дня. 14 человек скончались от ковида.
Больше всего людей болеет в Краснодаре — здесь зафиксировали 1 тыс. 291 заражение. Напомним, 9 февраля в Краснодаре было более 1,5 тыс. новых случаев, а Краснодарский край в этот день впервые перешагнул отметку в 3 тыс. заболевших за день.
Статистика среди кубанских муниципалитетов такая:
- Новороссийск — 466;
- Геленджик — 184:
- Сочи — 158;
- Анапа — 130;
- Белореченский район — 100:
- Крымский район — 90;
- Брюховецкий и Туапсинский районы — 86;
- Тихорецкий район — 84;
- Каневской и Усть-Лабинский районы — 83;
- Армавир — 71;
- Выселковский и Тимашевский районы — 60;
- Темрюкский район — 59;
- Кавказский район — 58;
- Динской и Кореновский районы — 51;
- Северский район — 49;
- Ленинградский район — 48;
- Абинский район — 45;
- Калининский район — 43;
- Горячий Ключ — 39;
- Белоглинский район — 38;
- Славянский район — 35;
- Тбилисский район — 32;
- Ейский район — 31;
- Новопокровский район — 28;
- Мостовский район — 25;
- Лабинский и Щербиновский районы — 18;
- Приморско-Ахтарский —16;
- Красноармейский и Павловский — 11;
- Кущевский район — 10;
- Отрадненский район — 9;
- Новокубанский и Успенский районы — 4;
- Апшеронский район — 3;
- Староминский район — 2;
- Курганинский район — 1.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3039 (в прошлые сутки он составил 2972). За день краевые лаборатории провели 25 тыс. 275 исследований.
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В стационарах лечится 3 тыс. 190 человек с подтвержденным диагнозом, еще 46 тыс. 473 пациента болеют дома. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 106 человек, на ЭКМО — шесть. За сутки госпитализировали 675 человек.
Напомним, накануне в прокуратуре решили проверить стоимость тестов на коронавирус.
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