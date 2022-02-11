На Кубани выявили более 3,7 тыс. заболевших коронавирусом. Самому младшему пациенту три дня

Краснодарский край

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  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

11 февраля в Краснодарском крае за сутки 3 тыс. 771 человек заболели коронавирусом

11 февраля на Кубани вновь обнаружили рекордное количество заболевших коронавирусом — 3 тыс. 771 за сутки. Это 2 тыс. 259 женщин и 1 тыс. 512 мужчин, в том числе 425 детей. Самому маленькому пациенту всего три дня. 14 человек скончались от ковида.

  • © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
  • © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat
    © Скриншот инфографики с сайта yandex.ru/covid19/stat

Больше всего людей болеет в Краснодаре — здесь зафиксировали 1 тыс. 291 заражение. Напомним, 9 февраля в Краснодаре было более 1,5 тыс. новых случаев, а Краснодарский край в этот день впервые перешагнул отметку в 3 тыс. заболевших за день.

Статистика среди кубанских муниципалитетов такая:

  • Новороссийск — 466;
  • Геленджик — 184:
  • Сочи — 158;
  • Анапа — 130;
  • Белореченский район — 100:
  • Крымский район — 90;
  • Брюховецкий и Туапсинский районы — 86;
  • Тихорецкий район — 84;
  • Каневской и Усть-Лабинский районы — 83;
  • Армавир — 71;
  • Выселковский и Тимашевский районы — 60;
  • Темрюкский район — 59;
  • Кавказский район — 58;
  • Динской и Кореновский районы — 51;
  • Северский район — 49;
  • Ленинградский район — 48;
  • Абинский район — 45;
  • Калининский район — 43;
  • Горячий Ключ — 39;
  • Белоглинский район — 38;
  • Славянский район — 35;
  • Тбилисский район — 32;
  • Ейский район — 31;
  • Новопокровский район — 28;
  • Мостовский район — 25;
  • Лабинский и Щербиновский районы — 18;
  • Приморско-Ахтарский —16;
  • Красноармейский и Павловский — 11;
  • Кущевский район — 10;
  • Отрадненский район — 9;
  • Новокубанский и Успенский районы — 4;
  • Апшеронский район — 3;
  • Староминский район — 2;
  • Курганинский район — 1.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг 3039 (в прошлые сутки он составил 2972). За день краевые лаборатории провели 25 тыс. 275 исследований.

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В стационарах лечится 3 тыс. 190 человек с подтвержденным диагнозом, еще 46 тыс. 473 пациента болеют дома. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 106 человек, на ЭКМО — шесть. За сутки госпитализировали 675 человек.

Напомним, накануне в прокуратуре решили проверить стоимость тестов на коронавирус.

Здоровье Коронавирус Медицина

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