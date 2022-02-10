В Краснодарском крае зафиксировали новый ковид-рекорд — 3 тыс. 500 заболевших

На Кубани 10 февраля зафиксировали 3 тыс. 500 случаев коронавируса. Самому младшему пациенту меньше месяца

По данным краевого оперштаба, на Кубани 10 февраля коронавирус подтвердился у 3 тыс. 500 человек. Среди заболевших 2 тыс. 72 женщины и 1 тыс. 428 мужчин. В том числе 442 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 86 лет.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи заболевания по краю: Краснодар — 1274;

Сочи — 523;

Северский район — 236;

Новороссийск — 191;

Геленджик — 156;

Анапа — 155;

Динской район — 87;

Темрюкский район — 77;

Армавир — 73;

Туапсинский район — 67;

Белореченский район — 62;

Кавказский район — 61;

Тихорецкий район — 60;

Славянский район — 53;

Успенский район — 49;

Лабинский район — 35;

Усть-Лабинский и Абинский районы — 33;

Красноармейский район — 31;

Тбилисский район — 30;

Горячий Ключ — 28;

Апшеронский район — 26;

Кущевский и Приморско-Ахтарский районы — 24;

Калининский район — 22;

Крымский район — 19;

Новокубанский и Тимашевский районы — 12;

Отрадненский район — 11;

Курганинский район — 7,

Брюховецкий район — 6;

Кореновский, Щербиновский, Ленинградский и Новопокровский районы — 4;

Выселковский район — 3;

Ейский и Каневской районы — 2. В тяжелом состоянии на ИВЛ 108 человек, на ЭКМО — 6, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2972.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat