В Краснодарском крае зафиксировали новый ковид-рекорд — 3 тыс. 500 заболевших

Краснодарский край

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  • © Фото Inkdrop, freepik.com
    © Фото Inkdrop, freepik.com

На Кубани 10 февраля зафиксировали 3 тыс. 500 случаев коронавируса. Самому младшему пациенту меньше месяца

По данным краевого оперштаба, на Кубани 10 февраля коронавирус подтвердился у 3 тыс. 500 человек. Среди заболевших 2 тыс. 72 женщины и 1 тыс. 428 мужчин. В том числе 442 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 86 лет.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Вот как распределились случаи заболевания по краю:

  • Краснодар — 1274;
  • Сочи — 523;
  • Северский район — 236;
  • Новороссийск — 191;
  • Геленджик — 156;
  • Анапа — 155;
  • Динской район — 87;
  • Темрюкский район — 77;
  • Армавир — 73;
  • Туапсинский район — 67;
  • Белореченский район — 62;
  • Кавказский район — 61;
  • Тихорецкий район — 60;
  • Славянский район —  53;
  • Успенский район — 49;
  • Лабинский район — 35;
  • Усть-Лабинский и Абинский районы — 33;
  • Красноармейский район — 31;
  • Тбилисский район — 30;
  • Горячий Ключ — 28;
  • Апшеронский район — 26;
  • Кущевский и Приморско-Ахтарский районы — 24;
  • Калининский район — 22;
  • Крымский район — 19;
  • Новокубанский и Тимашевский районы — 12;
  • Отрадненский район — 11;
  • Курганинский район — 7, 
  • Брюховецкий район — 6;
  • Кореновский, Щербиновский, Ленинградский и Новопокровский районы — 4;
  • Выселковский район — 3;
  • Ейский и Каневской районы — 2.

В тяжелом состоянии на ИВЛ 108 человек, на ЭКМО — 6, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2972.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Так статистика заболеваемости выглядит на юге России и в регионах Северного Кавказа:

  • Крым — 1100;
  • Ростовская область — 4067;
  • Ставропольский край — 1826;
  • Севастополь — 683;
  • Дагестан — 700;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 425;
  • Чеченская Республика — 430;
  • Северная Осетия — 210;
  • Адыгея — 450;
  • Ингушетия — 372;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 402.

Всего в России за сутки выявили 197 тыс. 76 случаев заражений. Выздоровело 106 тыс. 92 человека, 701 пациента спасти не удалось. Госпитализировали за сутки 19 тыс. 446 человек.

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