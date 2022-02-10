В Краснодарском крае зафиксировали новый ковид-рекорд — 3 тыс. 500 заболевших
На Кубани 10 февраля зафиксировали 3 тыс. 500 случаев коронавируса. Самому младшему пациенту меньше месяца
По данным краевого оперштаба, на Кубани 10 февраля коронавирус подтвердился у 3 тыс. 500 человек. Среди заболевших 2 тыс. 72 женщины и 1 тыс. 428 мужчин. В том числе 442 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 86 лет.
Вот как распределились случаи заболевания по краю:
- Краснодар — 1274;
- Сочи — 523;
- Северский район — 236;
- Новороссийск — 191;
- Геленджик — 156;
- Анапа — 155;
- Динской район — 87;
- Темрюкский район — 77;
- Армавир — 73;
- Туапсинский район — 67;
- Белореченский район — 62;
- Кавказский район — 61;
- Тихорецкий район — 60;
- Славянский район — 53;
- Успенский район — 49;
- Лабинский район — 35;
- Усть-Лабинский и Абинский районы — 33;
- Красноармейский район — 31;
- Тбилисский район — 30;
- Горячий Ключ — 28;
- Апшеронский район — 26;
- Кущевский и Приморско-Ахтарский районы — 24;
- Калининский район — 22;
- Крымский район — 19;
- Новокубанский и Тимашевский районы — 12;
- Отрадненский район — 11;
- Курганинский район — 7,
- Брюховецкий район — 6;
- Кореновский, Щербиновский, Ленинградский и Новопокровский районы — 4;
- Выселковский район — 3;
- Ейский и Каневской районы — 2.
В тяжелом состоянии на ИВЛ 108 человек, на ЭКМО — 6, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2972.
Так статистика заболеваемости выглядит на юге России и в регионах Северного Кавказа:
- Крым — 1100;
- Ростовская область — 4067;
- Ставропольский край — 1826;
- Севастополь — 683;
- Дагестан — 700;
- Кабардино-Балкарская Республика — 425;
- Чеченская Республика — 430;
- Северная Осетия — 210;
- Адыгея — 450;
- Ингушетия — 372;
- Карачаево-Черкесская Республика — 402.
Всего в России за сутки выявили 197 тыс. 76 случаев заражений. Выздоровело 106 тыс. 92 человека, 701 пациента спасти не удалось. Госпитализировали за сутки 19 тыс. 446 человек.