На Кубани впервые с начала пандемии выявили более трех тыс. заболевших

Краснодарский край

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  • © Фото maksymiv_yura, freepik.com
    © Фото maksymiv_yura, freepik.com

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 3 тыс. 21 случай Covid-19. Самому младшему пациенту еще нет месяца

На Кубани 9 февраля зафиксировали 3 тыс. 21 случай заражения коронавирусом. среди заболевших 364 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 94 года.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

Случаи заражений по муниципалитетам:

  • Краснодар — 1525;
  • Новороссийск — 339;
  • Геленджик — 101;
  • Туапсинский район — 98;
  • Усть-Лабинский район — 94;
  • Сочи — 90;
  • Выселковский район — 78;
  • Тимашевский район — 74;
  • Армавир — 68;
  • Ейский район — 49;
  • Анапа — 46;
  • Тихорецкий район — 45;
  • Кореновский район — 42;
  • Кавказский район — 36;
  • Белоглинский район — 33;
  • Крымский район — 32;
  • Кущевский район — 29;
  • Павловский район — 25;
  • Староминский и Северский районы — 24;
  • Брюховецкий район — 23;
  • Темрюкский район — 21;
  • Курганинский — 20;
  • Абинский район — 18;
  • Лабинский — 17;
  • Горячий Ключ — 14;
  • Динской район — 12;
  • Славянский район — 7,
  • Каневской район — 6;
  • Апшеронский, Новокубанский, Отрадненский и Щербиновский районы — 5;
  • Красноармейский район — 3;
  • Калининский, Ленинградский и Успенский районы — 2;
  • Тбилисский и Приморско-Ахтарский районы — 1.

По данным кубанского минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 100 человек, на ЭКМО — 6. С выздоровлением выписали 110 тыс. 927 человек. 10 тыс. 154 пациента спасти не удалось. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 2911.

  • © Статистика yandex.ru/covid19/stat
    © Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зафиксировали следующее число инфицированных:

  • Крым — 915;
  • Ростовская область — 3571;
  • Ставропольский край — 1750;
  • Севастополь — 397;
  • Дагестан — 674;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 418;
  • Чеченская Республика — 511;
  • Северная Осетия — 208;
  • Адыгея — 493;
  • Ингушетия — 370;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 398.
  • © Данные стопкоронавирус.рф
    © Данные стопкоронавирус.рф

Всего в России за сутки выявили 183 тыс. 103 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело за сутки 97 тыс. 163 человека. Не удалось спасти 669 пациентов.

Коронавирус Эпидемии

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