На Кубани впервые с начала пандемии выявили более трех тыс. заболевших
В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 3 тыс. 21 случай Covid-19. Самому младшему пациенту еще нет месяца
На Кубани 9 февраля зафиксировали 3 тыс. 21 случай заражения коронавирусом. среди заболевших 364 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 94 года.
Случаи заражений по муниципалитетам:
- Краснодар — 1525;
- Новороссийск — 339;
- Геленджик — 101;
- Туапсинский район — 98;
- Усть-Лабинский район — 94;
- Сочи — 90;
- Выселковский район — 78;
- Тимашевский район — 74;
- Армавир — 68;
- Ейский район — 49;
- Анапа — 46;
- Тихорецкий район — 45;
- Кореновский район — 42;
- Кавказский район — 36;
- Белоглинский район — 33;
- Крымский район — 32;
- Кущевский район — 29;
- Павловский район — 25;
- Староминский и Северский районы — 24;
- Брюховецкий район — 23;
- Темрюкский район — 21;
- Курганинский — 20;
- Абинский район — 18;
- Лабинский — 17;
- Горячий Ключ — 14;
- Динской район — 12;
- Славянский район — 7,
- Каневской район — 6;
- Апшеронский, Новокубанский, Отрадненский и Щербиновский районы — 5;
- Красноармейский район — 3;
- Калининский, Ленинградский и Успенский районы — 2;
- Тбилисский и Приморско-Ахтарский районы — 1.
По данным кубанского минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 100 человек, на ЭКМО — 6. С выздоровлением выписали 110 тыс. 927 человек. 10 тыс. 154 пациента спасти не удалось. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 2911.
На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зафиксировали следующее число инфицированных:
- Крым — 915;
- Ростовская область — 3571;
- Ставропольский край — 1750;
- Севастополь — 397;
- Дагестан — 674;
- Кабардино-Балкарская Республика — 418;
- Чеченская Республика — 511;
- Северная Осетия — 208;
- Адыгея — 493;
- Ингушетия — 370;
- Карачаево-Черкесская Республика — 398.
Всего в России за сутки выявили 183 тыс. 103 случая заболевания коронавирусом. Выздоровело за сутки 97 тыс. 163 человека. Не удалось спасти 669 пациентов.
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