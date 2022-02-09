На Кубани впервые с начала пандемии выявили более трех тыс. заболевших

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 3 тыс. 21 случай Covid-19. Самому младшему пациенту еще нет месяца

На Кубани 9 февраля зафиксировали 3 тыс. 21 случай заражения коронавирусом. среди заболевших 364 ребенка. Самому младшему пациенту меньше месяца, старшему — 94 года.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

Случаи заражений по муниципалитетам: Краснодар — 1525;

Новороссийск — 339;

Геленджик — 101;

Туапсинский район — 98;

Усть-Лабинский район — 94;

Сочи — 90;

Выселковский район — 78;

Тимашевский район — 74;

Армавир — 68;

Ейский район — 49;

Анапа — 46;

Тихорецкий район — 45;

Кореновский район — 42;

Кавказский район — 36;

Белоглинский район — 33;

Крымский район — 32;

Кущевский район — 29;

Павловский район — 25;

Староминский и Северский районы — 24;

Брюховецкий район — 23;

Темрюкский район — 21;

Курганинский — 20;

Абинский район — 18;

Лабинский — 17;

Горячий Ключ — 14;

Динской район — 12;

Славянский район — 7,

Каневской район — 6;

Апшеронский, Новокубанский, Отрадненский и Щербиновский районы — 5;

Красноармейский район — 3;

Калининский, Ленинградский и Успенский районы — 2;

Тбилисский и Приморско-Ахтарский районы — 1.

По данным кубанского минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 100 человек, на ЭКМО — 6. С выздоровлением выписали 110 тыс. 927 человек. 10 тыс. 154 пациента спасти не удалось. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 2911.

© Статистика yandex.ru/covid19/stat

На юге России и в регионах Северного Кавказа за сутки зафиксировали следующее число инфицированных: Крым — 915;

Ростовская область — 3571;

Ставропольский край — 1750;

Севастополь — 397;

Дагестан — 674;

Кабардино-Балкарская Республика — 418;

Чеченская Республика — 511;

Северная Осетия — 208;

Адыгея — 493;

Ингушетия — 370;

Карачаево-Черкесская Республика — 398.

© Данные стопкоронавирус.рф