В Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус

10 февраля краевая прокуратура сообщила, что проверит обоснованность цен на ковид-тесты

Сотрудники прокуратуры проверят аптеки, частные клиники и лаборатории, которые делают анализы на наличие инфекции. По итогам проверки будет дана оценка деятельности этих организаций, говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае снова выявили рекордное количество случаев инфекции за сутки — 3 тыс. 500 человек.