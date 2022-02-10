В Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото MrDm, freepik.com
    © Фото MrDm, freepik.com

10 февраля краевая прокуратура сообщила, что проверит обоснованность цен на ковид-тесты

Сотрудники прокуратуры проверят аптеки, частные клиники и лаборатории, которые делают анализы на наличие инфекции. По итогам проверки будет дана оценка деятельности этих организаций, говорится в сообщении прокуратуры.

Читайте также:

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае снова выявили рекордное количество случаев инфекции за сутки — 3 тыс. 500 человек.

С 1 февраля суточный прирост инфицированных не опускался ниже 2 тыс. человек. Всего за период пандемии в Краснодарском крае коронавирус официально подтвердили у 168 тыс. человек, 10 тыс. 164 пациента скончались.

Коронавирус Краснодар Прокуратура

Новости

В Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус
В Сочи спасатели ищут монаха, которого смыло сильным течением горной реки
В Краснодаре на 40 минут остановились трамваи на углу Гоголя и Железнодорожной
В Сочи чиновник потратил на покупку квартиры 3,4 млн рублей, которых официально не получал
Краснодарские чиновники пообещали отремонтировать улицу Круговую в 2022 году
В Краснодаре почти достроили школу на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей

Лента новостей

Мимоза цветет круглый год
Сегодня, 15:32
Мимоза цветет круглый год
Сочинский «Дендрарий» добавит технологии для безопасности растений
В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки
Вчера, 17:47
В историческом квартале Краснодара хотят снести все ветхие постройки
Что это за квартал и какие на него планы у мэрии?
Чайка, которая ещё в полёте
8 февраля, 14:16
Чайка, которая ещё в полёте
Как советский промышленный гигант возродился в маленьком кубанском поселке

Реклама на сайте