В Краснодаре прокуратура проверит стоимость тестов на коронавирус
10 февраля краевая прокуратура сообщила, что проверит обоснованность цен на ковид-тесты
Сотрудники прокуратуры проверят аптеки, частные клиники и лаборатории, которые делают анализы на наличие инфекции. По итогам проверки будет дана оценка деятельности этих организаций, говорится в сообщении прокуратуры.
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Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае снова выявили рекордное количество случаев инфекции за сутки — 3 тыс. 500 человек.
С 1 февраля суточный прирост инфицированных не опускался ниже 2 тыс. человек. Всего за период пандемии в Краснодарском крае коронавирус официально подтвердили у 168 тыс. человек, 10 тыс. 164 пациента скончались.
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