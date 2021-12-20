В Краснодаре пассажиры автобуса устроили драку после просьбы не материться. Материться при этом они не перестали

Вечером 19 декабря в Краснодаре пассажиры автобуса № 201 устроили драку из-за замечания. В полиции сказали, что никаких заявлений к ним не поступало

Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» вечером 19 декабря опубликовал ролик (на видео присутствуют агрессия и обсценная лексика), снятый очевидцами на улице Дзержинского. По словам местных жителей, в автобусе № 201 произошла потасовка после того, как двух мужчин попросили не материться в салоне. После этого они стали приставать к парню, который сделал замечание. В итоге, по словам очевидцев, «мужчины достали ножи из сумок и начали ими размахивать. Завязалась драка, в которой пострадали девушка и парень».

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После этого водитель остановил автобус (не сразу). Конфликт продолжился уже на улице. Судя по видео, после того как автобус остановился, двое мужчин стали угрожать другому пассажиру «снести голову», размахивая непонятным предметом и укрепляя свою позицию нецензурными междометиями.

В полиции Краснодара Юга.ру сообщили, что сообщений в правоохранительные органы по этому факту не поступало.