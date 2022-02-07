Глава Адыгеи посетил центры помощи больным коронавирусом

Он пообщался с медработниками, поинтересовался нагрузкой и алгоритмом медпомощи.



По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, в Майкопе создано семь температурных центров для взрослых и три для детей, в поселке Яблоновском — три центра, в других районах — по одному. Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Также в муниципалитетах увеличен штат сотрудников по борьбе с коронавирусом.



В центры амбулаторной помощи обращается до 80 человек в сутки. Здесь принимают пациентов с первыми признаками ОРВИ и температурой до 38 градусов без записи. Каждого пациента осматривает врач, назначает лечение, берет мазок на коронавирусную инфекцию. При положительном ПЦР домой к пациенту направляется ковидная бригада. В Майкопе число таких бригад увеличено до 59. Задействован дополнительный транспорт госучреждений.



Глава Адыгеи поручил минздраву контролировать оказание медпомощи при пиковых нагрузках, не сокращать резервы препаратов и рассмотреть возможность бесплатной выдачи лекарств при обращении в температурные центры.



«Эпидемиологическая ситуация сегодня остается напряженной. Но в целом система здравоохранения республики справится с новой волной коронавирусной инфекции. Для этого мы заранее провели большую подготовительную работу, определена маршрутизация больных, подготовили резервы лекарственных препаратов, койко-мест в госпиталях. Но основная нагрузка легла на поликлиническое звено. Поэтому решено существенно увеличить число амбулаторных центров. Главное — это здоровье людей. Вся наша дальнейшая деятельность будет направлена на совершенствование оказания медпомощи в республике», — отметил Кумпилов.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи оценил строительство физкультурно-спортивных комплексов.