Глава Адыгеи посетил центры помощи больным коронавирусом

Абхазия

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  • Термометр © Фото Matteo Fusco, unsplash.com
    Термометр © Фото Matteo Fusco, unsplash.com

7 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил работу температурных центров для больных коронавирусом

Он пообщался с медработниками, поинтересовался нагрузкой и алгоритмом медпомощи.

По словам министра здравоохранения Адыгеи Рустема Меретукова, в Майкопе создано семь температурных центров для взрослых и три для детей, в поселке Яблоновском — три центра, в других районах — по одному. Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Также в муниципалитетах увеличен штат сотрудников по борьбе с коронавирусом.

В центры амбулаторной помощи обращается до 80 человек в сутки. Здесь принимают пациентов с первыми признаками ОРВИ и температурой до 38 градусов без записи. Каждого пациента осматривает врач, назначает лечение, берет мазок на коронавирусную инфекцию. При положительном ПЦР домой к пациенту направляется ковидная бригада. В Майкопе число таких бригад увеличено до 59. Задействован дополнительный транспорт госучреждений.

Глава Адыгеи поручил минздраву контролировать оказание медпомощи при пиковых нагрузках, не сокращать резервы препаратов и рассмотреть возможность бесплатной выдачи лекарств при обращении в температурные центры.

«Эпидемиологическая ситуация сегодня остается напряженной. Но в целом система здравоохранения республики справится с новой волной коронавирусной инфекции. Для этого мы заранее провели большую подготовительную работу, определена маршрутизация больных, подготовили резервы лекарственных препаратов, койко-мест в госпиталях. Но основная нагрузка легла на поликлиническое звено. Поэтому решено существенно увеличить число амбулаторных центров. Главное — это здоровье людей. Вся наша дальнейшая деятельность будет направлена на совершенствование оказания медпомощи в республике», — отметил Кумпилов.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Адыгеи оценил строительство физкультурно-спортивных комплексов.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Мурат Кумпилов

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