На Кубани погибла мать с четырьмя детьми. Вероятно, из-за отравления угарным газом
7 февраля в частном доме на Кубани нашли тела пяти человек с признаками отравления угарным газом
Утром 7 февраля следственному отделу по Северскому району сообщили о найденных в поселке Афипском телах с признаками отравления угарным газом.
В Следственном комитете рассказали, что погибли 37-летняя женщина и ее четыре ребенка. Позже в прокуратуре края уточнили возраст детей: 15, 12, 9 лет и 1 год 7 месяцев.
Семью нашла бабушка, которая пришла к дочери и внукам домой. Она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.
Сразу после обнаружения тел следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Расследование поручили отделу по особо важным делам, ход дела контролирует руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов.
Место происшествия осматривают следователи и следователи-криминалисты краевого управления СК. Они проверят исправность газового оборудования и вентиляции, изучат документы по газоснабжению и установке оборудования. Назначены судебно-медицинские и технические экспертизы. Также на место выехал заместитель прокурора края.
Напомним, в марте 2021 года в Брюховецком районе госпитализировали пятерых детей с подозрением на отравление газом. Накануне их отец установил дома газовый котел. В апреле газом отравилась краснодарская семья с двумя детьми. В 2019 году два человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье.