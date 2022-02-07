7 февраля в частном доме на Кубани нашли тела пяти человек с признаками отравления угарным газом

Утром 7 февраля следственному отделу по Северскому району сообщили о найденных в поселке Афипском телах с признаками отравления угарным газом. В Следственном комитете рассказали, что погибли 37-летняя женщина и ее четыре ребенка. Позже в прокуратуре края уточнили возраст детей: 15, 12, 9 лет и 1 год 7 месяцев. Семью нашла бабушка, которая пришла к дочери и внукам домой. Она сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

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