В Краснодаре семья с детьми отравилась газом

Вечером 18 апреля в частном доме в центре Краснодара отравилась газом семья с двумя детьми

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение об отравлении газом четырех человек в частном доме на улице Головатого поступило в ночь на 19 апреля.

Посторонний запах в доме почувствовали родители, а потом стало плохо их четырехлетним детям, мальчику и девочке. Взрослые вызвали скорую. Врачи доставили в больницу всю семью. У детей диагностировали острое отравление углекислым газом.

Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Полиция проводит проверку, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.