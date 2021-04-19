В Краснодаре семья с детьми отравилась газом

Краснодарский край

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Вечером 18 апреля в частном доме в центре Краснодара отравилась газом семья с двумя детьми

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сообщение об отравлении газом четырех человек в частном доме на улице Головатого поступило в ночь на 19 апреля.

Посторонний запах в доме почувствовали родители, а потом стало плохо их четырехлетним детям, мальчику и девочке. Взрослые вызвали скорую. Врачи доставили в больницу всю семью. У детей диагностировали острое отравление углекислым газом.

Состояние пострадавших врачи оценивают как удовлетворительное. Полиция проводит проверку, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Обновлено. В 11:24 в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следователи начали доследственную проверку. В качестве одной из версий случившегося рассматривается неправильная эксплуатация газового оборудования, установленного в доме.

Напомним, в конце марта в Брюховецком районе с отравлением газом в больницу доставили пятерых детей.

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