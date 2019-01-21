Два человека погибли от отравления угарным газом на Ставрополье

Ставропольский край

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На хуторе Садовом в Ставропольском крае 20 января два человека погибли от отравления угарным газом

В 15:55 в МЧС поступило сообщение, что в переулке Первомайском, 10 четыре человека пострадали от угарного газа. Двое взрослых погибли, детей 8 и 17 лет госпитализировали. В больнице пострадавших осмотрели, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, отравление произошло, потому что в ванной самовольно установили газовую колонку. На месте работает следственно-оперативная группа.

Газ МЧС
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