На Кубани пятерых детей госпитализировали с подозрением на отравление газом

Следком 30 марта начал проверку по факту госпитализации пятерых детей в Брюховецком районе

В станице Переяславской Брюховецкого района вечером 30 марта пятерых детей доставили в районную больницу с подозрением на отравление газом. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Согласно оперативной информации, накануне их отец установил дома газовый котел, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.