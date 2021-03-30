На Кубани пятерых детей госпитализировали с подозрением на отравление газом

Краснодарский край

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Следком 30 марта начал проверку по факту госпитализации пятерых детей в Брюховецком районе

В станице Переяславской Брюховецкого района вечером 30 марта пятерых детей доставили в районную больницу с подозрением на отравление газом. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Согласно оперативной информации, накануне их отец установил дома газовый котел, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Как писали Юга.ру, 20 февраля в мэрии Новороссийска рассказали о массовом отравлении детей в одном из пансионатов.

Брюховецкий район Дети Отравления Следственный комитет

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