На Кубани пятерых детей госпитализировали с подозрением на отравление газом
Следком 30 марта начал проверку по факту госпитализации пятерых детей в Брюховецком районе
В станице Переяславской Брюховецкого района вечером 30 марта пятерых детей доставили в районную больницу с подозрением на отравление газом. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Согласно оперативной информации, накануне их отец установил дома газовый котел, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Как писали Юга.ру, 20 февраля в мэрии Новороссийска рассказали о массовом отравлении детей в одном из пансионатов.
Вчера, 18:16 ПартнерскийК годовщине самоизоляции: как перезапустить бизнес и собственную жизнь в условиях карантина