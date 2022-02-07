В Краснодаре водитель попробовал переехать трамвайные рельсы, но застрял

В Краснодаре эвакуировали автомобиль, застрявший на трамвайных рельсах

7 февраля в 11:17 телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал фотографии с улицы Воронежской: рядом с остановкой «Кирпичный завод» водитель красного «Шевроле» попытался переехать трамвайные рельсы, но застрял. Судя по снимкам, за машиной приехал эвакуатор, а трамваям пришлось ждать освобождения путей.

Как сообщили в пресс-службе МВД, участники происшествия не привлекали сотрудников Госавтоинспекции. Связаться с Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением журналистке Юга.ру не удалось.

По данным Юга.ру, в 11:20 автомобиля на рельсах уже не было.

Напомним, 25 января в Краснодаре автомобиль сломал ограждение перед трамвайными рельсами, трамваи простояли 48 минут.

28 января трамваи остановились из-за ДТП в районе «Центра города» — машина заехала на рельсы.