Жители Старокорсунской нашли незаконную свалку на берегу Кубани

Телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, снятое жителем станицы Старокорсунской. В кадре — масштабная свалка разнообразных отходов, находящаяся в непосредственной близости от берега реки Кубань.

Среди мусора можно различить строительные отходы, гнилые овощи и фрукты, поломанные деревянные паллеты. По словам автора видео, свалка эта незаконная. Судя по тому, что в кадре видна река Кубань, факт размещения в этом месте отходов нарушает целый ряд статей Водного кодекса РФ (в частности, 56-ю).

Комментариев от администрации Старокорсунского сельского округа пока что нам получить не удалось. Юга.ру продолжа следить за ситуацией.

Напомним также, что вследствие недавних снегопадов Краснодар столкнулся с большими проблемами. связанными с вывозом мусора. И даже после прямого вмешательства мэра в ситуацию ждать разрешения пришлось довольно долго.