Житель Абинска, состоящий на учёте у психиатра, сбежал из дома с ружьём

В ночь на 6 февраля страдающий психическим расстройством житель Абинска ушёл в неизвестном направлении, взяв с собой ружьё и патроны

Телеграм-канал «Телетайп Краснодара» опубликовал ориентировку, из которой следует, что полиция Абинска ищет 26-летнего местного жителя, который вечером 5 февраля ушел из дома и не вернулся ночевать. Помимо непогоды, ситуацию осложняет тот факт, что пропавший мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в периоды обострения не раз был госпитализирован.

Также в ориентировке говорится, что разыскиваемый имеет при себе гладкоствольное ружье «ИЖ» 12-го калибра, а также 10-15 патронов, заряженных дробью. Одет он в черную бейсболку с белой надписью, спортивную куртку со светлыми вставками на рукавах и передней части, а также «штаны спортивного цвета». Предположительно мужчина ушел со стороны набережной в направлении железнодорожного моста. Тем, кто его обнаружит, рекомендовано соблюдать повышенные меры осторожности.

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