На Славянском кладбище Краснодара закрасили красным шесть памятников
3 февраля очевидцы заметили краску на нескольких надгробиях Славянского кладбища
Видео от местного жителя опубликовал телеграм-канал «НИ Кубань». Памятники с краской расположены у входа с улицы Круговой от церкви Ильи Муромского. В выборе памятников нет очевидной закономерности, поэтому вероятно, что неизвестный закрашивал случайные памятники по ходу своего пути через кладбище.
Утром 4 февраля об «акте вандализма» сообщил телеграм-канал «Туподар». В 11:30 журналистка Юга.ру сфотографировала памятники, заметив, что на месте работают полицейские.
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