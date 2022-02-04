На Славянском кладбище Краснодара закрасили красным шесть памятников

Краснодарский край

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  • Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Славянское кладбище © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

3 февраля очевидцы заметили краску на нескольких надгробиях Славянского кладбища

Видео от местного жителя опубликовал телеграм-канал «НИ Кубань». Памятники с краской расположены у входа с улицы Круговой от церкви Ильи Муромского. В выборе памятников нет очевидной закономерности, поэтому вероятно, что неизвестный закрашивал случайные памятники по ходу своего пути через кладбище.

Погост 2.0:

Утром 4 февраля об «акте вандализма» сообщил телеграм-канал «Туподар». В 11:30 журналистка Юга.ру сфотографировала памятники, заметив, что на месте работают полицейские.

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Как сообщали Юга.ру, в январе 2019 года неизвестные повредили десять надгробий на кладбище в Анапе. В декабре 2020-го полиция Сочи искала людей, устроивших погром на Барановском кладбище.

Вандализм кладбище Краснодар

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