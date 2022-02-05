В приют для животных в Крымске прислали отравленный корм. Одна собака погибла

2 февраля в приюте для животных в Крымске отравились 12 собак. Предположительно это случилось из-за пожертвованного корма

Организаторы приюта сообщили о случившемся на странице prodobro.team в инстаграме. По их словам, утром в среду, 2 февраля, как раз собирались первый раз за день кормить собак, когда заметили, что одной из них плохо. Волонтер позвонил учредительнице приюта Инне Ткач, которая сразу же начала искать машину, чтобы отвезти животное в клинику. Практически сразу работник увидел, что плохо себя чувствует не одна собака, а двенадцать. «Он позвонил мне в панике: двенадцать собак в плохом состоянии, тошнит, отнимаются лапы, не могут подняться», — вспоминает Инна в разговоре с журналисткой Юга.ру. Причину произошедшего на тот момент никто не понимал, но животным была необходима срочная помощь. Их отвезли в клинику «Свой доктор». Сейчас Инна с огромной благодарностью вспоминает всех волонтеров, которые быстро подключились и помогли доставить собак в ветклинику. «Тогда таял снег, машины не могли проехать, собак надо было тащить на руках. А там только одна была мелкая, остальные крупные, два алабая, один пес в половину моего роста — два человека не справились бы. Спасибо волонтерам, иначе бы не успели спасти. Ветеринарам спасибо, всю бригаду на нас кинули, откапали. У всех была разная степень отравления», — продолжает Инна.

Частный приют в Крымске организовали в 2019 году. Сейчас там живет 120 собак, но есть и кошки. Сам приют покупает корм для собак оптом со скидкой у одного поставщика, но как раз кормом в первую очередь многие помогают — привозят кто сколько может, упаковки разных марок и разного объема. Сюда приезжают и школьники с экскурсиями, и просто люди, которые любят животных, и родители с детьми. Так как животных много, то пожертвованный корм высыпают из упаковок и смешивают в больших емкостях для удобства кормления. Именно поэтому сказать сейчас, с каким именно кормом была проблема, невозможно. Не осталось и ничего, что можно было бы отдать на экспертизу, поэтому изначально организаторы приюта не обращались с заявлением в полицию. Полиция приехала сама после того как об этой ситуации написал местный депутат. «Мы уверены, что дело не в просрочке, это для собак не так страшно. Симптомы больше всего похожи на отравление крысиным ядом. Мы в шоке от мысли, что кто-то мог специально отравить гуманитарный корм. Мы знаем, что на улицах травят бездомных собак, но травить приютский корм это дно ниже некуда», — рассказывает Инна. Вспоминая недавнюю историю в Подмосковье, когда в крупный приют поступила большая партия отравленного корма, она говорит, что если бы проблема была изначально в покупном корме, это бы заметили другие владельцы собак. Среди фабрично упакованных кормов были и развесные, но в Крымске за последнее время на подобное вроде бы не жаловались.

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Обвинять никого не хотят, да пока и некого. Приют находится буквально в чистом поле, на территории есть камеры видеонаблюдения. Если бы кто-то подкинул яд из-за забора, это попало бы на пленку — ничего такого они не увидели. Одна из собак, Хельга, погибла. Остальных лечат и делают анализы. Яд сильнее всего действует на печень и почки, так что в первую очередь нужно понять, насколько отравление повлияло на здоровье и состояние внутренних органов. Теперь в приюте не принимают никакие корма в виде помощи, только деньги. Сейчас, по словам Инны, средств пока хватает, а сама она продолжает благодарить всех, кто помог и проявил понимание. Главное — вылечить собак и попробовать найти новый дом хотя бы для некоторых из них.