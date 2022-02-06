В Анапе оползень разрушил лестницу «300 ступеней»

Обвал горной породы на анапском Высоком берегу привёл к частичному разрушению популярной у туристов лестницы к морю

5 февраля стало известно о том, что в Анапе стало меньше на один живописный спуск к морю. Местный житель Андрей Маковозов выложил снятые при помощи квадрокоптера кадры разрушенной лестницы под неофициальным названием «300 ступеней».

На фото видно, что вследствие обвала скальной породы оказались снесены несколько пролетов лестницы суммарной длиной около 20 метров. По мнению автора фото, «есть риск дальнейшего сползания склона из-за непрекращающихся осадков».

Напомним, что месяц назад из-за оползней, вызванных дождями, в окрестностях Лазаревского на неделю было затруднено движение по федеральной автотрассе.

А в прошлом октябре массивный сдвиг горной породы разрушил коттеджный поселок неподалеку от Сочи.