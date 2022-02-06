В Анапе оползень разрушил лестницу «300 ступеней»
Обвал горной породы на анапском Высоком берегу привёл к частичному разрушению популярной у туристов лестницы к морю
5 февраля стало известно о том, что в Анапе стало меньше на один живописный спуск к морю. Местный житель Андрей Маковозов выложил снятые при помощи квадрокоптера кадры разрушенной лестницы под неофициальным названием «300 ступеней».
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На фото видно, что вследствие обвала скальной породы оказались снесены несколько пролетов лестницы суммарной длиной около 20 метров. По мнению автора фото, «есть риск дальнейшего сползания склона из-за непрекращающихся осадков».
Напомним, что месяц назад из-за оползней, вызванных дождями, в окрестностях Лазаревского на неделю было затруднено движение по федеральной автотрассе.
А в прошлом октябре массивный сдвиг горной породы разрушил коттеджный поселок неподалеку от Сочи.