В Сочи из-за последствий оползня на трассе А-147 затруднено движение

Напомним, 4 января после дождей в районе Сочи сошел оползень. На 161 км трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районеввели реверсивное движение.

В пресс-службе Упрдор «Черноморье» 9 января сообщили, что из-за реверса на трассе образуются заторы. Водителей просят заранее планировать время в пути и учитывать пробки.

«В настоящее время наши специалисты проводят геологические и геодезические изыскания на данном участке дороги. Мы делаем все для скорейшего восстановления движения в нормальном режиме. Но в эти дни нам бы хотелось обратиться к автовладельцам с просьбой планировать движение по направлению к Джубге, учитывая пробку в районе Дагомыса и, возможно, переносить выезд из Сочи на утренние или вечерние часы», — добавили в пресс-службе.