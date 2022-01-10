В Сочи из-за последствий оползня на трассе А-147 затруднено движение
Из-за последствий оползня водителей попросили выезжать из Сочи утром или вечером
Напомним, 4 января после дождей в районе Сочи сошел оползень. На 161 км трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районеввели реверсивное движение.
В пресс-службе Упрдор «Черноморье» 9 января сообщили, что из-за реверса на трассе образуются заторы. Водителей просят заранее планировать время в пути и учитывать пробки.
«В настоящее время наши специалисты проводят геологические и геодезические изыскания на данном участке дороги. Мы делаем все для скорейшего восстановления движения в нормальном режиме. Но в эти дни нам бы хотелось обратиться к автовладельцам с просьбой планировать движение по направлению к Джубге, учитывая пробку в районе Дагомыса и, возможно, переносить выезд из Сочи на утренние или вечерние часы», — добавили в пресс-службе.
Напомним, это не первый случай, когда оползень разрушает дорогу в Сочи. В октябре 2021 года на участке трассы А-147 около поворота к селу Сергей-Поле после оползня появились трещины в асфальте. Там ввели реверсивное движение, аварийный режим движения и начали ремонт. Но трещины там продолжили расползаться.