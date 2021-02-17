Жители Сочи пожаловались на массовое отравление бездомных собак

В середине февраля в Сочи полиция начала проверку предполагаемого отравления собак

Пользователи соцсетей второй день подряд сообщают о том, что в Сочи травят собак. Так, накануне появилось видео с умирающим животным, снятое рядом с одним из торговых центров Адлера. 17 февраля очевидцы поделились кадрами, снятыми в Хосте. На одной из видеозаписей заснята смерть собаки, которая в судорогах умирает на асфальте.

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«По предварительным данным, собак отравили, животные умирали в муках», — рассказал порталу Юга.ру представитель местных зоозащитников. Как уточнили в пресс-службе УВД по Сочи, полиция зарегистрировала материал по публикациям в пабликах, назначена проверка.

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