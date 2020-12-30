Зоозащитники Геленджика сообщили об отравлении догхантерами минимум 14 собак
В администрации Геленджика 30 декабря рассказали, что полиция выясняет подробности возможного массового отправления собак
Накануне ночью телеграм-канал «Туподар» опубликовал видео из инстаграма жительницы Геленджика, которая сообщила, что в городе травят собак.
Девушка рассказала, что в воскресенье, 27 декабря, гуляла на улице со своими двумя собаками. К ним подошел черный пёс, «красивый-красивый такой, ласковый». Она покормила собаку, поиграла, но не стала забирать домой, потому что на ней был ошейник. Позже девушка от зоозащитников узнала, что в городе потравили собак, а на видео с погибшими животными опознала того черного пса.
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«Надо как-то привлекать внимание к этой проблеме. Мне просто хочется плакать... Я не понимаю, почему люди такие злые, почему такие жестокие, куда смотрит наша администрация», — говорит на видео жительница курорта.
Информацию о массовой гибели животных разместили зоозащитники Геленджика в своем инстаграме. В одном из постов говорится, что животные умирали в муках и судорогах на глазах у детей и взрослых. Возможно, отравляющее вещество собакам дали вместе с пищей. Активисты заявили, что свидетели насчитали не менее 14 мертвых собак.
На следующий день пресс-служба администрации Геленджика в соцсетях прокомментировала ситуацию.
Там рассказали, что в МУП «Благоустройства и хозяйственного обеспечения» 29 декабря около 10:00 позвонила местная жительница и пожаловалась, что на набережной в районе улицы Ангулем бегает стая бродячих собак. По мнению женщины, несколько животных были отравлены.
После проверки сведений через камеры видеонаблюдения на набережную отправился специалист предприятия. Он обнаружил стаю из примерно 20 собак, некоторые лежали на земле с признаками отравления, «их забрали».
Отметим, что по версии соозащитников, сотрудники МУП «БХО» увезли с набережной в черных мешках трупы животных и умирающих собак, при этом они не хотели общаться с активистами и запретили им снимать происходящее на камеру.
По данному факту отдел МВД по Геленджику начал проверку. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев и устанавливает причастное к происшествию лицо.
В мэрии уверили, что если животных действительно отравили, правоохранители это выяснят. Обнаружить подозреваемых планируют с помощью установленных на набережной камер видеонаблюдения.
«Хотим подчеркнуть, что администрация города выступает против жестокости по отношению к животным. На территории курорта действует временный приют для животных, в стадии отработки земельный участок под постоянное расположение данного объекта», — уточнили в мэрии курорта.
Напомним, неделю назад Азово-Черноморская природоохранная прокуратура проверила приют для животных в Геленджике и нашла ряд нарушений.
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