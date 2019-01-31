Вандалы повредили десять могил на кладбище в Анапе

В Анапе начали проверку после того, как неизвестные вырвали кресты из могил на старом кладбище

Это произошло на старом кладбище, расположенном недалеко от побережья Черного моря.

Местные жители сообщили в полицию о том, что неизвестные повредили десять могил — вырвали из них кресты и сложили их вдоль дорожек. По факту происшествия проводится проверка, сообщила 31 января пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.