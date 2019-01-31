Вандалы повредили десять могил на кладбище в Анапе

Краснодарский край

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В Анапе начали проверку после того, как неизвестные вырвали кресты из могил на старом кладбище

Это произошло на старом кладбище, расположенном недалеко от побережья Черного моря.

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Местные жители сообщили в полицию о том, что неизвестные повредили десять могил — вырвали из них кресты и сложили их вдоль дорожек.

По факту происшествия проводится проверка, сообщила 31 января пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года в Сочи вандал повредил 11 могил на кладбище староверов. Подозреваемого задержали, он был под наркотиками.

Анапа Вандализм кладбище Полиция
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