Вандалы повредили десять могил на кладбище в Анапе
В Анапе начали проверку после того, как неизвестные вырвали кресты из могил на старом кладбище
Это произошло на старом кладбище, расположенном недалеко от побережья Черного моря.
Местные жители сообщили в полицию о том, что неизвестные повредили десять могил — вырвали из них кресты и сложили их вдоль дорожек.
По факту происшествия проводится проверка, сообщила 31 января пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года в Сочи вандал повредил 11 могил на кладбище староверов. Подозреваемого задержали, он был под наркотиками.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
Главные события Сочи в феврале
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.