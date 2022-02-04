На Кубани мужчину приговорили к трем годам колонии за нападение на инспектора ДПС, но он не согласился с таким наказанием

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Кущевской мужчину осудили на три года за то, что он душил инспектора ДПС. Но сторона защиты решила обжаловать приговор

Напомним, в октябре 2021 года в Кущевском районе сотрудникам ДПС разослали ориентировку на автомобиль ВАЗ-21123. Его водитель Тимур Пачкория был пьян. Позже эту машину инспектор заметил на парковке торгового центра.

Полицейский подошел к машине, попросил водителя предъявить документы, но тот отказался и напал на сотрудника ДПС. Мужчина ударил инспектора в грудь, повалил на землю и начал душить. Их разняли очевидцы. После этого на Пачкорию завели дело в СК по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 4 февраля сообщили, что Кущевский районный суд 15 декабря приговорил Тимура Пачкорию к трем годам колонии общего режима. Свою вину мужчина признал, но не согласился с назначенным наказанием. Сторона защиты решила обжаловать приговор в Краснодарском краевом суде.

Судебная коллегия рассмотрела дело и не нашла оснований смягчить приговор. Наказание оставили без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворили. Приговор вступил в законную силу.

Как писали Юга.ру, в 2021 году три года колонии строгого режима получил житель Славянского района за то, что откусил палец полицейскому. А в 2019 году житель Ростовской области обстрелял полицейского с помощью фейерверка.

Кущёвский район Полиция Суд

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На Кубани мужчину приговорили к трем годам колонии за нападение на инспектора ДПС, но он не согласился с таким наказанием

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