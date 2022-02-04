На Кубани мужчину приговорили к трем годам колонии за нападение на инспектора ДПС, но он не согласился с таким наказанием

В Кущевской мужчину осудили на три года за то, что он душил инспектора ДПС. Но сторона защиты решила обжаловать приговор

Напомним, в октябре 2021 года в Кущевском районе сотрудникам ДПС разослали ориентировку на автомобиль ВАЗ-21123. Его водитель Тимур Пачкория был пьян. Позже эту машину инспектор заметил на парковке торгового центра.

Полицейский подошел к машине, попросил водителя предъявить документы, но тот отказался и напал на сотрудника ДПС. Мужчина ударил инспектора в грудь, повалил на землю и начал душить. Их разняли очевидцы. После этого на Пачкорию завели дело в СК по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).