На Кубани мужчину приговорили к трем годам колонии за нападение на инспектора ДПС, но он не согласился с таким наказанием
В Кущевской мужчину осудили на три года за то, что он душил инспектора ДПС. Но сторона защиты решила обжаловать приговор
Напомним, в октябре 2021 года в Кущевском районе сотрудникам ДПС разослали ориентировку на автомобиль ВАЗ-21123. Его водитель Тимур Пачкория был пьян. Позже эту машину инспектор заметил на парковке торгового центра.
Полицейский подошел к машине, попросил водителя предъявить документы, но тот отказался и напал на сотрудника ДПС. Мужчина ударил инспектора в грудь, повалил на землю и начал душить. Их разняли очевидцы. После этого на Пачкорию завели дело в СК по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).
В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 4 февраля сообщили, что Кущевский районный суд 15 декабря приговорил Тимура Пачкорию к трем годам колонии общего режима. Свою вину мужчина признал, но не согласился с назначенным наказанием. Сторона защиты решила обжаловать приговор в Краснодарском краевом суде.
Судебная коллегия рассмотрела дело и не нашла оснований смягчить приговор. Наказание оставили без изменений, апелляционную жалобу не удовлетворили. Приговор вступил в законную силу.