В Кущевском районе водитель попытался задушить инспектора ДПС

Краснодарский край

Распечатать

В СК Кущевского района завели уголовное дело на 31-летнего мужчину, который напал на инспектора ДПС

В Кущевском районе вечером 22 октября инспектор ДПС получил ориентировку на автомобиль ВАЗ-21123. Водитель машины, предположительно, был пьян.

Полицейский обнаружил автомобиль на парковке одного из магазинов. Он подошел к машине и попросил водителя предъявить документы. Мужчина отказался и напал на инспектора. Он ударил полицейского в грудь, повалил на землю и начал душить. Происходящее увидели очевидцы и разняли мужчин.

На водителя автомобиля завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ейске 21-летний местный житель получил три года колонии за то, что перекинул через бедро сотрудника ДПС.

ГИБДД Кущёвский район Происшествия

Новости

В Кущевском районе водитель попытался задушить инспектора ДПС
Участок в Туапсинском районе теперь принадлежит Ростовской области. Как так получилось?
Краснодарский театр драмы в ноябре представит спектакль «Собачье сердце»
Автомобиль сына совладельца кубанских ТЦ разорвало на части в ДТП
В период нерабочих дней аэропорты Сочи и Анапы введут новые ограничения
В Краснодаре улицу Красную не будут закрывать в нерабочие дни

Лента новостей

Смог в Краснодаре
Сегодня, 12:57
Смог в Краснодаре
Почему миллион тонн кубанского риса пахнут дымом и что с этим делать
В Краснодаре появился сервис быстрой доставки Ozon Express
Сегодня, 14:15 Партнерский
В Краснодаре появился сервис быстрой доставки Ozon Express
Рассказываем, как он работает
В Краснодаре улицу Красную не будут закрывать в выходные
Сегодня, 12:19
В Краснодаре улицу Красную не будут закрывать в выходные

Реклама на сайте