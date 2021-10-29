В Кущевском районе водитель попытался задушить инспектора ДПС

В СК Кущевского района завели уголовное дело на 31-летнего мужчину, который напал на инспектора ДПС

В Кущевском районе вечером 22 октября инспектор ДПС получил ориентировку на автомобиль ВАЗ-21123. Водитель машины, предположительно, был пьян.

Полицейский обнаружил автомобиль на парковке одного из магазинов. Он подошел к машине и попросил водителя предъявить документы. Мужчина отказался и напал на инспектора. Он ударил полицейского в грудь, повалил на землю и начал душить. Происходящее увидели очевидцы и разняли мужчин.

На водителя автомобиля завели уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.