На Кубани в ДТП перевернулся автомобиль, непристегнутый водитель погиб

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Therese Mikkelsen Skaar с сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Therese Mikkelsen Skaar с сайта unsplash.com

2 февраля в Темрюке водитель не справился с управлением и вылетел через окно автомобиля

Как сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 2 февраля в 12:10 на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. 

37-летний водитель «Хонды» попытался обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением и наехал на бордюр. Автомобиль перевернулся несколько раз, и непристегнутый водитель вылетел через окно. С травмами его доставили в Центральную районную больницу города Темрюк, мужчина скончался.

35-летнюю пассажирку также госпитализировали, она была пристегнута.

Напомним, в 2020 году непристегнутый подросток погиб в перевернувшейся машине в Новороссийске. В декабре на перевале в Сочи грузовик слетел с трассы и несколько раз перевернулся, водитель погиб.

Безопасность ДТП Темрюкский район

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На Кубани в ДТП перевернулся автомобиль, непристегнутый водитель погиб
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