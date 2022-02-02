На Кубани в ДТП перевернулся автомобиль, непристегнутый водитель погиб

2 февраля в Темрюке водитель не справился с управлением и вылетел через окно автомобиля

Как сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 2 февраля в 12:10 на автодороге Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

37-летний водитель «Хонды» попытался обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением и наехал на бордюр. Автомобиль перевернулся несколько раз, и непристегнутый водитель вылетел через окно. С травмами его доставили в Центральную районную больницу города Темрюк, мужчина скончался.

35-летнюю пассажирку также госпитализировали, она была пристегнута.