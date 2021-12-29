На перевале в Сочи грузовик слетел с трассы и несколько раз перевернулся. Водитель погиб
Утром 29 декабря в Сочи грузовик опрокинулся в дождевую канаву, водитель погиб в больнице
29 декабря в 6:22 на Мамайском перевале в Лазаревском районе Сочи произошло жесткое ДТП. На видеозаписи с места происшествия видно, как большегруз вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи, 43-летний водитель автомобиля «МАН» ехал на высокой скорости, не учитывая видимость. В районе Мамайского перевала он не справился с управлением, съехал на обочину, повредил три секции металлического ограждения и опрокинулся в бетонную дождевую канаву.
Водитель машины скончался в больнице. Пострадал 53-летний пассажир, его госпитализировали с травмами.
Напомним, 12 декабря в Каневском районе легковой автомобиль выехал на встречную и столкнулся с тремя большегрузами, водитель легковушки скончался на месте. в ноябре на трассе в Усть-Лабинском районе грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями, один человек погиб. В марте в Сочи водитель превысил скорость и врезался в металлический забор, пассажир автомобиля погиб.
Как писали Юга.ру, 29 декабря в мэрии Сочи решили не пускать в горный кластер машины на летней резине.