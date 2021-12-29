На перевале в Сочи грузовик слетел с трассы и несколько раз перевернулся. Водитель погиб

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы ГИБДД по городу Сочи
    © Фото пресс-службы ГИБДД по городу Сочи

Утром 29 декабря в Сочи грузовик опрокинулся в дождевую канаву, водитель погиб в больнице

29 декабря в 6:22 на Мамайском перевале в Лазаревском районе Сочи произошло жесткое ДТП. На видеозаписи с места происшествия видно, как большегруз вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи, 43-летний водитель автомобиля «МАН» ехал на высокой скорости, не учитывая видимость. В районе Мамайского перевала он не справился с управлением, съехал на обочину, повредил три секции металлического ограждения и опрокинулся в бетонную дождевую канаву. 

Водитель машины скончался в больнице. Пострадал 53-летний пассажир, его госпитализировали с травмами. 

  • © Фото пресс-службы ГИБДД по городу Сочи
    © Фото пресс-службы ГИБДД по городу Сочи

Напомним, 12 декабря в Каневском районе легковой автомобиль выехал на встречную и столкнулся с тремя большегрузами, водитель легковушки скончался на месте. в ноябре на трассе в Усть-Лабинском районе грузовик столкнулся с пятью легковыми автомобилями, один человек погиб. В марте в Сочи водитель превысил скорость и врезался в металлический забор, пассажир автомобиля погиб.

Как писали Юга.ру, 29 декабря в мэрии Сочи решили не пускать в горный кластер машины на летней резине.

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