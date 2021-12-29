Утром 29 декабря в Сочи грузовик опрокинулся в дождевую канаву, водитель погиб в больнице

29 декабря в 6:22 на Мамайском перевале в Лазаревском районе Сочи произошло жесткое ДТП. На видеозаписи с места происшествия видно, как большегруз вылетел с трассы и несколько раз перевернулся.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу Сочи, 43-летний водитель автомобиля «МАН» ехал на высокой скорости, не учитывая видимость. В районе Мамайского перевала он не справился с управлением, съехал на обочину, повредил три секции металлического ограждения и опрокинулся в бетонную дождевую канаву.

Водитель машины скончался в больнице. Пострадал 53-летний пассажир, его госпитализировали с травмами.