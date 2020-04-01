Подросток погиб в перевернувшейся машине в Новороссийске
В Новороссийске ночью 1 апреля после ДТП перевернулась машина, есть жертва
Авария случилась в 00:25 на улице Корницкого, 135. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata превысил скорость, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и перевернулся на крышу.
Смотрите также:
В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, который сидел спереди и не был пристегнут. Водителя госпитализировали. Выяснилось, что у него не было прав, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме рассказал, что спасатели с помощью гидравлического инструмента перевернули машину и достали тело парня, которого зажало.
Напомним, 28 марта в Усть-Лабинском районе и Апшеронске произошли автомобильные аварии, в которых пострадали и погибли люди. Среди жертв — 3-летний мальчик и 19-летний подросток.
View this post on Instagram
Сегодня ночью отработали ДТП на улице Корницкого .... К сожалению спасателям пришлось при помощи гидравлического инструмента поднимать автомобиль и освобождать труп молодого парня которого зажало при опрокидывание автомобиля... Итог печален, водитель в больнице , пассажир мертв... Соболезнования родным и близким.... Элементарное не соблюдение правил дорожного движения всегда ведёт к ДТП.. Лучше сидите дома!!!
Читайте также
Репортаж с краснодарского производства антисептиков
Статьи ПартнерскийЗемля, вода и воздух
Как электрометаллургический завод в Абинске минимизирует отходы и заботится об экологии