Подросток погиб в перевернувшейся машине в Новороссийске

View this post on Instagram

Сегодня ночью отработали ДТП на улице Корницкого .... К сожалению спасателям пришлось при помощи гидравлического инструмента поднимать автомобиль и освобождать труп молодого парня которого зажало при опрокидывание автомобиля... Итог печален, водитель в больнице , пассажир мертв... Соболезнования родным и близким.... Элементарное не соблюдение правил дорожного движения всегда ведёт к ДТП.. Лучше сидите дома!!!