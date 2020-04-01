Подросток погиб в перевернувшейся машине в Новороссийске

В Новороссийске ночью 1 апреля после ДТП перевернулась машина, есть жертва

Авария случилась в 00:25 на улице Корницкого, 135. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata превысил скорость, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и перевернулся на крышу.

В результате ДТП погиб 17-летний пассажир, который сидел спереди и не был пристегнут. Водителя госпитализировали. Выяснилось, что у него не было прав, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме рассказал, что спасатели с помощью гидравлического инструмента перевернули машину и достали тело парня, которого зажало.