Днем 2 февраля на «Курорте Красная Поляна» остановили канатную дорогу кресельного типа. В пресс-службе курорта пояснили, что зафиксировали ошибку управления и сразу прервали движение канатки ради безопасности отдыхающих. В МЧС сообщили, что причина сбоя в скачке электрического напряжения.

Дорога соединяет отметки 900 и 1 тыс. 370 метров в восточной части курорта, зимой ей пользуются только лыжники и сноубордисты.

В момент сбоя на дороге находилось 35 человек. Эвакуация началась через 15 минут после остановки. Гостям помогли спуститься спасатели и сотрудники курорта, помощь МЧС не понадобилась. Для спасенных туристов организовали пункт сбора с горячими напитками.

UPD: в прокуратуре Адлерского района Сочи сообщили, что эвакуировали 41 человека. Организована проверка.