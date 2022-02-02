На горнолыжном курорте в Сочи эвакуировали 35 человек после остановки канатной дороги

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя Mariakray с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Mariakray с сайта pixabay.com

2 февраля на «Курорте Красная Поляна» остановилась канатная дорога, эвакуировали 35 человек

Днем 2 февраля на «Курорте Красная Поляна» остановили канатную дорогу кресельного типа. В пресс-службе курорта пояснили, что зафиксировали ошибку управления и сразу прервали движение канатки ради безопасности отдыхающих. В МЧС сообщили, что причина сбоя в скачке электрического напряжения.

Дорога соединяет отметки 900 и 1 тыс. 370 метров в восточной части курорта, зимой ей пользуются только лыжники и сноубордисты. 

В момент сбоя на дороге находилось 35 человек. Эвакуация началась через 15 минут после остановки. Гостям помогли спуститься спасатели и сотрудники курорта, помощь МЧС не понадобилась. Для спасенных туристов организовали пункт сбора с горячими напитками.

UPD: в прокуратуре Адлерского района Сочи сообщили, что эвакуировали 41 человека. Организована проверка.

В пресс-службе курорта подчеркнули, что подобные спасательные операции каждый год отрабатывают на специальных учениях. За безопасностью гостей на канатной дороге следит оператор, который получает информацию об отклонениях на пульт.

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Сейчас на месте работают специалисты, которые выяснят точную причину поломки и отремонтируют подъемник. Ориентировочно работы завершат к утру.

Напомним, в 2021 году в горах Сочи 170 туристов застряли на канатной дороге. А в Домбае в 2018 году спуска с канатки ждали 300 туристов.

Горнолыжный спорт МЧС Сочи

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