В горах Сочи 170 туристов застряли на канатной дороге

На одном из горнолыжных курортов Красной Поляны 25 января остановилась канатная дорога

Видео инцидента появилось в краснодарских пабликах. В телеграм-канале горно-туристического центра «Газпром» в 13:17 уточнили, что канатка остановилась на трассе G. Также в пресс-службе успокоили пользователей соцсетей сказав, что дорогу оперативно починят.

«На курорте «Газпром» в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.

Никто из туристов не пострадал, а ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта. Людей транспортировали на снегоходах, с места ЧП эвакуировали 170 лыжников и сноубордистов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что информация о случившемся поступила диспетчеру только в 15:20. Остановка канатной дороги произошла из-за срабатывания аварийного тормоза. Людей эвакуировали при помощи альпснаряжения. «На данный момент работы завершены», — уточнили в 17:15 в ведомстве.