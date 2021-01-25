В горах Сочи 170 туристов застряли на канатной дороге
На одном из горнолыжных курортов Красной Поляны 25 января остановилась канатная дорога
Видео инцидента появилось в краснодарских пабликах. В телеграм-канале горно-туристического центра «Газпром» в 13:17 уточнили, что канатка остановилась на трассе G. Также в пресс-службе успокоили пользователей соцсетей сказав, что дорогу оперативно починят.
«На курорте «Газпром» в Красной Поляне проведена эвакуация гостей на кресельной канатной дороге, которая остановилась из-за технологического сбоя», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.
Никто из туристов не пострадал, а ситуация находится под контролем спасателей и сотрудников курорта. Людей транспортировали на снегоходах, с места ЧП эвакуировали 170 лыжников и сноубордистов.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что информация о случившемся поступила диспетчеру только в 15:20. Остановка канатной дороги произошла из-за срабатывания аварийного тормоза. Людей эвакуировали при помощи альпснаряжения.
«На данный момент работы завершены», — уточнили в 17:15 в ведомстве.
Напомним, 16 марта 2018 года в Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога. Пострадали восемь человек. Позже власти Грузии назвали причиной аварии ошибку оператора.