В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога. Пострадали восемь человек
На грузинском горнолыжном курорте Гудаури произошла авария на канатной дороге
По предварительным данным, на канатной дороге отключилось электричество. Кресла начали скатываться по канатам и врезаться друг в друга, пишет «Sputnik Грузии».
Пострадали восемь человек, одного из них выписали. Двое пациентов в тяжелом состоянии. Среди пострадавших четверо граждан России.
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