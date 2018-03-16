В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога. Пострадали восемь человек

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На грузинском горнолыжном курорте Гудаури произошла авария на канатной дороге

По предварительным данным, на канатной дороге отключилось электричество. Кресла начали скатываться по канатам и врезаться друг в друга, пишет «Sputnik Грузии».

Пострадали восемь человек, одного из них выписали. Двое пациентов в тяжелом состоянии. Среди пострадавших четверо граждан России.

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