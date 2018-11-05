В Домбае остановилась канатка. 300 туристов ждали спуска больше двух часов

Карачаево-Черкесия

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В горах Карачаево-Черкесии вечером 4 ноября остановилась линия канатной дороги

В 17:30 в МЧС сообщили о том, что в поселке Домбай из-за неполадок с электроникой остановилась одна из линий канатной дороги. 

В штатном режиме работала вторая линия канатки, которая за раз способна перевезти 20-25 человек. Однако наверху ждали спуска около 300 туристов.

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На месте работала оперативная группа Карачаевского местного пожарно-спасательного гарнизона и сотрудники Домбайского аварийно-спасательного формирования. 

К 19:50 спасатели спустили всех отдыхающих, которые оставались на склоне.

Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии.

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