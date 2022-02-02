Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 2,6%

Благодаря работе АЭС за первый месяц текущего года предотвращен выброс в атмосферный воздух более 1,6 млн тонн углекислого газа. А дополнительно выработанные в январе 163 млн кВт.ч обеспечивают электроэнергией города с населением 200 тыс. человек в течение полугода.

В состав энергосистемы юга России входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утвержден план по выработке электроэнергии в объеме 32,62 млрд кВт.ч.