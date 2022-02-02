Ростовская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 2,6%

Партнерский Ростовская область

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  • © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС
    © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС

В январе 2022 года энергоблоки Ростовской АЭС выработали 3 млрд 204 млн 875 тыс. кВт.ч электроэнергии

Благодаря работе АЭС за первый месяц текущего года предотвращен выброс в атмосферный воздух более 1,6 млн тонн углекислого газа. А дополнительно выработанные в январе 163 млн кВт.ч обеспечивают электроэнергией города с населением 200 тыс. человек в течение полугода.

В состав энергосистемы юга России входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Федеральной антимонопольной службой России на 2022 год для Ростовской АЭС утвержден план по выработке электроэнергии в объеме 32,62 млрд кВт.ч.

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В настоящее время энергоблоки № 1, 2, 3 и 4 Ростовской атомной станции работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и на прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте .

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2021 году Ростовская АЭС выработала 1,5 млрд кВт.ч свыше плана.

Ростов-на-Дону Энергетика

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