Ростовская АЭС досрочно выполнила годовой план по выработке электроэнергии

В пресс-службе предприятия заявили, что Ростовская АЭС остается гарантом энергетической независимости и стабильности энергосистемы юга России. Благодаря работе атомной станции в 2021 году предотвращен выброс в атмосферный воздух более 15 млн тонн эквивалента СО2.

«План выработки электроэнергии в 30,063 млрд кВт.ч, установленный Федеральной антимонопольной службой России, выполнен. Сейчас атомная станция продолжает сверхпланово вырабатывать электроэнергию для предприятий и жителей региона, надежно обеспечивая энергобезопасность юга страны», — отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В настоящее время четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в обычном режиме. Правила безопасной эксплуатации оборудования не нарушены. Радиационный фон на АЭС не превышает фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте.

Как сообщали ранее Юга. ру, Ростовская АЭС прошла проверку эффективности производства от Росатома.