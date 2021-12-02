В 2021 году Ростовская АЭС выработала 1,5 млрд кВт.ч свыше плана

Партнерский Краснодарский край

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  • Ростовская АЭС © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС
    Ростовская АЭС © Изображение пресс-службы Ростовской АЭС

Всего за 11 месяцев 2021 года Ростовская АЭС выработала 28 млрд 582 млн 754 тыс. кВт.ч электроэнергии

Этот показатель на 5,7% больше планового задания. Дополнительная выработка составила более 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии. Работа атомной станции предотвратила выброс в воздух почти 13,5 млн тонн углекислого газа.

При этом Федеральная антимонопольная служба РФ на 2021 год утвердила для станции план по выработке электроэнергии в объеме 30,063 млрд кВт.ч.

«До годового задания осталось менее 1,5 кВт.ч электроэнергии. Выполняя план выработки, Ростовская АЭС является гарантом энергетической безопасности всего юга РФ. Коэффициент использования установленной мощности — важнейшая метрика эффективности в электроэнергетике — в ноябре 2021 года составил 100%, это уровень лучших мировых показателей», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

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Ростовская АЭС — одно из крупнейших предприятий энергетики. В состав энергосистемы юга РФ входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в девяти республиках, Ставропольском и Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях с общим населением более 26 млн человек.

Также в пресс-службе станции сообщили, что сейчас все энергоблоки работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон рядом с атомной станцией не превышает естественных значений.

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