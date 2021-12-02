В 2021 году Ростовская АЭС выработала 1,5 млрд кВт.ч свыше плана

Всего за 11 месяцев 2021 года Ростовская АЭС выработала 28 млрд 582 млн 754 тыс. кВт.ч электроэнергии

Этот показатель на 5,7% больше планового задания. Дополнительная выработка составила более 1,5 млрд кВт.ч электроэнергии. Работа атомной станции предотвратила выброс в воздух почти 13,5 млн тонн углекислого газа.

При этом Федеральная антимонопольная служба РФ на 2021 год утвердила для станции план по выработке электроэнергии в объеме 30,063 млрд кВт.ч.

«До годового задания осталось менее 1,5 кВт.ч электроэнергии. Выполняя план выработки, Ростовская АЭС является гарантом энергетической безопасности всего юга РФ. Коэффициент использования установленной мощности — важнейшая метрика эффективности в электроэнергетике — в ноябре 2021 года составил 100%, это уровень лучших мировых показателей», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.