«Роза Хутор Fan Fest» стартует в восьмую годовщину Олимпиады в Сочи

С 4 по 20 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль, приуроченный к 8-й годовщине XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи

«Роза Хутор» является примером наследия сочинской Олимпиады. На трассах курорта в феврале 2014 года было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте. В постолимпийский период на «Роза Хутор» продолжают проходить российские и международные соревнования. Курорт принимал российский этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.

Читайте также: В Сочи прошел этап Кубка мира Rosa Ski Dream

«Мы давно хотели провести масштабное мероприятие в честь нашего олимпийского прошлого. И в этом сезоне готовы предложить нашим гостям вновь окунуться в атмосферу большого спорта. Фестиваль «Роза Хутор Fan Fest» будет проходить одновременно с пекинской Олимпиадой, и все желающие увидят на экранах курорта прямые трансляции главных стартов планеты. Гости курорта смогут не только поддержать российских спортсменов, но и сами принять участие в спортивных состязаниях, шоу-программах и викторинах», — заявил гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский. Начало «Роза Хутор Fan Fest» положит трансляция официальной церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Она будет демонстрироваться 4 февраля на главном экране центральной площади курорта в Роза Долине. Далее пройдут интерактивные развлекательные программы «История зимней Олимпиады» и «Ура, Олимпиада».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»