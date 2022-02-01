«Роза Хутор Fan Fest» стартует в восьмую годовщину Олимпиады в Сочи
С 4 по 20 февраля на курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль, приуроченный к 8-й годовщине XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи
«Роза Хутор» является примером наследия сочинской Олимпиады. На трассах курорта в феврале 2014 года было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах, а также 32 из 76 комплектов паралимпийских медалей. Впервые за историю Олимпийских игр все соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду прошли на одном объекте.
В постолимпийский период на «Роза Хутор» продолжают проходить российские и международные соревнования. Курорт принимал российский этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.
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«Мы давно хотели провести масштабное мероприятие в честь нашего олимпийского прошлого. И в этом сезоне готовы предложить нашим гостям вновь окунуться в атмосферу большого спорта. Фестиваль «Роза Хутор Fan Fest» будет проходить одновременно с пекинской Олимпиадой, и все желающие увидят на экранах курорта прямые трансляции главных стартов планеты. Гости курорта смогут не только поддержать российских спортсменов, но и сами принять участие в спортивных состязаниях, шоу-программах и викторинах», — заявил гендиректор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
Начало «Роза Хутор Fan Fest» положит трансляция официальной церемонии открытия Олимпиады-2022 в Пекине. Она будет демонстрироваться 4 февраля на главном экране центральной площади курорта в Роза Долине. Далее пройдут интерактивные развлекательные программы «История зимней Олимпиады» и «Ура, Олимпиада».
Поддержать «Роза Хутор Fan Fest» решил актер и музыкант Николай Фоменко.
«Я рад принять участие в таком грандиозном марафоне событий и разных активностей, который придумали на «Роза Хутор» в честь Олимпийских игр. Думаю, это отличный способ не только вспомнить вкус славных побед, одержанных на этих склонах, но и показать, что здесь по-прежнему царит энергия настоящего спортивного праздника. Мы верны олимпийским идеалам — дружба, совершенство, уважение — именно этими ценностями и руководствуется курорт, встречая гостей из года в год в любой сезон», — отметил Фоменко.
Во время «Роза Хутор Fan Fest» на курорте покажут трансляции соревнований XXIV Олимпийских зимних игр. Его основными площадками станут Роза Долина и Горная Олимпийская деревня. Каждый день фестиваля будет посвящен определенной теме. Например, 5 февраля — День олимпийской энергии, 6 февраля — День олимпийского достоинства, 7 февраля — День олимпийского духа и т.д. Пройдут различные спортивные, музыкальные, танцевальные шоу-программы и интеллектуальные турниры.
Как сообщали ранее Юга.ру, 3 февраля на курорте «Роза Хутор» откроется экспозиция «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина».