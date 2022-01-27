На курорте «Роза Хутор» откроется экспозиция «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина»

3 февраля в культурно-этнографическом центре «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» состоится открытие выставки «История зимних Олимпийских игр в артефактах: из коллекции Владимира Потанина»

Выставка откроется в 11:00 в в павильоне «Суздаль». В церемонии примут участие мэр Сочи Алексей Копайгородский, ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов, гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов. На мероприятие также приглашены представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, депутаты Госдумы РФ, представители Министерства спорта РФ, администрации Краснодарского края, Олимпийского комитета России, чемпионы и призеры Олимпийских игр и др.

Выставка приурочена к XXIV Олимпийским зимним играм и XIII Паралимпийским зимним играм в Пекине, а также к 8-й годовщине XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Экспозиция сформирована на основе олимпийских артефактов, входящих в коллекцию основателя компании «Интеррос» Владимира Потанина.