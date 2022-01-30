В Краснодаре из-за пожара эвакуировали 200 человек

Из-за пожара на Кубанской Набережной в Краснодаре эвакуировали 200 человек

30 января в 13:05 пожарным сообщили о возгорании на Кубанской Набережной. Из соцсетей понятно, что речь о здании, в котором расположен магазин «Табрис».

В пресс-службе МЧС рассказали, что загорелась вытяжка. Площадь пожара составила всего 1 кв. метр, его потушили еще до прибытия пожарных. Из здания эвакуировали 200 человек.

Напомним, 28 января пожарные почти час тушили частный дом в центре Краснодара. В конце декабря более пяти часов горел двухэтажный магазин. В 2018 году в ресторане гостиницы «Интурист» загорелась вытяжка, пожар ликвидировали до приезда спасателей.