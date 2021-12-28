В Краснодаре более пяти часов тушили пожар в двухэтажном магазине

Краснодарский край

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  • © Кадр видео из телеграм-канала «Телетайп Краснодара», t.me/tipichkras
    © Кадр видео из телеграм-канала «Телетайп Краснодара», t.me/tipichkras

В Краснодаре утром 28 декабря загорелся двухэтажный магазин на улице Трудовой Славы

В телеграм-канале «ЧП Краснодара» около 7:20 очевидцы сообщили, что на улице Трудовой Славы горит рынок. Происходящее сняли на видео, на кадрах видно пожарную машину и пламя.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что информация о пожаре поступила в 5:18. В 5:22 на место прибыли пожарные и установили, что горит двухэтажное здание площадью 200 кв. метров.

Открытое горение ликвидировали в 7:10. Полностью пожар удалось потушить только в 10:47. Всего на месте работали 18 пожарных и 5 единиц спецтехники.

В ведомстве сказали, что горел не рынок. Но какое здание охватил пожар, не уточнили. На кадрах из соцсетей на сгоревшем помещении видно надпись «Супермаркет».

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