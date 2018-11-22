В ресторане краснодарской гостиницы «Интурист» произошел пожар
В Краснодаре 21 ноября произошел пожар в ресторане гостиницы «Интурист» на улице Красной
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 21:05. Им рассказали, что на кухне ресторана загорелась вытяжка. Спасатели выехали на место происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Всего из здания эвакуировали 60 человек. Первые подразделения пожарных прибыли к ресторану в 21:12. Возгорание успели потушить до их приезда.
Погибших и пострадавших нет.
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